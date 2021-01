Musim Hujan, Astra Motor Tancap Gas Sosialisasi Safety Riding

READ NEXT

PONTIANAK – Memasuki awal tahun, Astra Motor Kalimantan Barat langsung tancap gas untuk melakukan edukasi caranya aman berkendara pada musim hujan. Sekolah pertama yang disambangi adalah SMA Negeri 1 Pontianak, Rabu (6/1). Program Formagama balek kampung dengan tema “Be The Change Maker and Choose Your Colour” ini dilakukan secara online dan dihadiri ratusan siswa.

“Sosialisasi yang dilakukan Formagama Balek Kampong merupakan kegiatan yang memberikan padangan luas terhadap siswa/I SMA yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, selain memberikan informasi terkait universitas rekomendasi, Astra Motor Kalimantan Barat juga berperan dalam sosilalisasi ini dengan melakukan edukasi safety riding kepada siswa SMA N 1 Pontianak,” ujar Antofany Yusticia Ahmadi selaku Safety Riding Manager Astra Motor Kalimantan Barat.

Edukasi Safety Riding yang diberikan ialah berkendara yang aman saat musim hujan yang disampaikan oleh Prastya Agusta selaku Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat. Banyak keseruan didalamnya, dari mulai sesi tanya jawab bersama mahasiswa Universitas Gajah Mada, dan Juga Siswa/I SMA N 1 Pontianak.

Dia mengungkapkan pihaknya akan selalu melakukan edukasi safety riding kepada masyarakat di Kalimantan Barat dari setiap jajaran, “Kami Astra Motor Kalimantan Barat akan selalu melakukan edukasi safety riding kepada masyarakat di Kalimantan Barat dengan memberikan informasi yang seru dan nyaman untuk dipahami oleh masyarakat,” pungkas dia. (ars)