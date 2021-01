My Lecturer My Husband Sukses, Lanjut Season 2

READ NEXT

Share on

Share on

JAKARTA—Serial My Lecturer My Husband meraih sukses saat tayang di WeTV dan Iflix sejak 11 Desember 2020 hingga 15 Januari 2021. Serial dengan 8 episode yang dibintangi Prilly Latuconsina dan Reza Rahdian itu mampu membius para penonton dengan bertengger di urutan nomor satu pada waktu penayangannya.

Kesuksesan My Lecturer My Husband membuat MD Pictures memutuskan untuk membuat season 2. Dengan demikian, akting antara Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian masih akan berlanjut.

“Kita mau confirm mau bikin My Lecturer My Husband season 2,” kata Manoj Punjabi selaku CEO MD Pictures dalam jumpa pers di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan Sabtu (23/1).

Keputusan membuat season 2 ini memang baru diputuskan. Yang artinya membuat tim produksi dan para pemain harus bicara lebih lanjut untuk membuat season 2. Namun Manoj Punjabi optimistis season 2 akan lebih bagus dari sisi cerita dan kualitas penggarapan dibuat dengan proses penggarapan standar film.

“Tapi saya yakin akan lebih keren lagi dari segi kualitas,” ucap Manoj Punjabi lebih lanjut.

Sementara itu, Lesley Simpson selaku Country Manager WeTV dan Iflix Indonesia mengatakan, pihaknya kembali melanjutkan season 2 dengan tujuan untuk memenuhi keinginan banyak penggemar yang ingin keromantisan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian bisa berlanjut.

“Setelah tayang episode 7, masyarakat banyak yang tanya, mana episode 9 katanya. Padahal cuma sampai episode 8. Kalau mau ada episode 9 berarti harus bikin season 2,” tuturnya.

Dengan hadirnya My Lecturer My Husband season 2, ia berharap konten konten lokal terus merajai platform streaming digital di tanah air. Supaya konten-konten lokal tidak kalah dengan konten-konten dari luar.

“Kita memiliki visi yang sama mau memberikan entertainment yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kita sempat nomor satu, ini menjadi kebanggaan untuk kita semua,” ungkapnya.

Sementara Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina bangga project serial My Lecturer My Husband sukses saat tayang via layanan streaming digital sejak Pertenghan Desember 2020 hingga pertengaha Januari 2021.

Reza mengaku awalnya deg-degan. Ia khawatir project terbarunya tersebut tidak laku mengingat digarap dan ditayangkan pada masa pandemi. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti mengingat serial season pertama dengan 8 episode itu terbukti sukses jadi trending nomor satu.

“Ini project saya sama Pak Manoj deg-degan sebenarnya. Maksudnya dengan situasi seperti sekarang, apakah project ini bisa berjalan dengan cukup baik. Tapi ternyata mendapat respons yang sangat positif,” terang Reza Rahadian dalam jumpa pers di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan Sabtu (23/1).

Dalam kesempatan itu Reza Rehadian menyampaikan pesan yang ditujukan kepada Manoj Punjabi untuk memberikan tempat kepada aktor dan aktris bukan hanya dari kalangan yang memiliki followers besar saja. Tapi juga memberikan tempat kepada aktor dan aktris yang memiliki kualitas akting yang baik.

“Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Pak Manoj untuk membuka kesempatan yang followersnya tidak terlalu tinggi, tapi punya talenta yang besar. Tidak semuanya tentang how much followers,” terang Reza Rahadian.

Dia mengatakan hal itu supaya industri seni peran melihat cast dari sisi talenta dan kemampuan berakting. Bukan sekedar punya followers banyak. Reza Rahadian kemudian merendah mengaku jumlah followers-nya tidak terlalu banyak. Padahal bintang film Habibie & Ainun ini diketahui memiliki jumlah followers mencapai 1 juta di Instagram.

“Saya tidak punya folowers banyak tapi mudah- mudahan bisa memberikan penampilan yang bagus. Ini jadi motor juga untuk teman teman yang lain (yang tidak punya followers besar tapi bisa beraktin dengan baik),” ungkapnya.

Reza Rahadian melanjutkan, serial My Lecturer My Husband bisa sukses tidak lepas dari kerja tim yang baik antara kru dan para pemain. Reza pun memuji akting Prilly Latuconasina dan menyebutnya kesayangan. “Yang di sebelah saya ini kesayangan,” kata Reza Rahadian.

Disebut kesayangan oleh Reza, Prilly Latuconsina melayangkan senyum dan melihat ke arah lelaki yang beberapa kali beradu akting dengan Bunga Citra Lestari (BCL) itu. (jpc)