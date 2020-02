Naga Hot Forex Vois Dragon Sport Jadi Rebutan Warga Berswafoto Ria

PONTIANAK – Semarak Imlek 2571 tahun ini dimeriahkan dengan gelaran Photo Kontes Hot Forex Vois Dragon Sport. Gedung Graha Pena Pontianak Post menjadi salah satu spot foto yang menghadirkan dua naga Hot Forex Vois Dragon Sport.

Antusiasme masyarakat untuk berfoto sebetulnya sudah terlihat sejak 25 Januari lalu. Siang maupun malam, warga akan mendekati replika naga untuk melihat dan berswafoto ria. Berswafoto ria ini juga menjadi ajang lomba, di mana kontes tersebut diselenggarakan hingga 10 Februari mendatang. Mereka yang berselfi atau berwefi ria bisa membuat tagar #imlek2571 #tahuntikuslogam #pontianak, untuk kemudian di-posting pada Instagram dan mention ke @hotforex.indonesia.@vois_dragon_sport.

Kemarin (8/2), bertepatan dengan perayaan Cap Go Meh, Naga Hot Forex Vois Dragon Sport pun diserbu para peserta photo kontes. Warga antusias bergantian berfoto di pelataran Gedung Graha Pena Pontianak Post di Jalan Gajah Mada. Ada yang berfoto sendiri, banyak juga yang foto bersama anak hingga keluarga. Masyarakat mencari sudut foto menarik untuk diikutsertakan dalam lomba yang memperebutkan hadiah jutaan rupiah tersebut. Untuk diketahui, panitia telah menyediakan hadiah sebesar Rp 2,5 juta untuk juara I, Rp1,5 juta (juara II), Rp1 juta (juara III), bahkan untuk tujuh orang orang juara harapan masing-masing sebesar Rp500 ribu.

Bie Chiung, ketua Umum Vois, mengapresiasi antusiasme warga yang mengikuti lomba foto ini. Menurutnya, kontes ini dimaksudkan untuk menambah kemeriahan Cap Go Meh. “Ketika Cap Go Meh sebelumnya kan, belum ada seperti ini. Ini untuk menambah kemeriahan Cap Go Meh,” kata dia.

Dia berharap di tahun tikus logam ini, semakin memberikan semangat solidaritas yang tinggi, serta saling menghargai satu sama lain. Hal tersebut, menurut dia, telah diwujudkan dalam kegiatan pada hari ke-15 Tahun Baru Imlek ini yang berjalan lancar. “Masyarakat tumpah ruah untuk menyaksikan Cap Go Meh,” ungkapnya.

Sebagai ajang promosi budaya daerah, acara Cap Go Meh mengundang perhatian banyak orang. Ditambah lagi, adanya lomba foto ini, menambah daya tarik masyarakat untuk lebih dekat dengan naga yang selalu memeriahkan acara Imlek ini.

Seperti yang dikatakan Eki Prayogi, mahasiswa Fisip Untan Pontianak. Dia sengaja hadir untuk menyaksikan pawai naga. Eki pun merasa beruntung. Dia tidak hanya bisa menyaksikan atraksi naga serta barongsai, tetapi juga dapat angpau usai berfoto bersama naga Hot Forex Vois Dragon Sport. “Tadi saya ikut photo kontes, eh nggak nyangka dapat angpau juga,” katanya.

Di hari Cap Go Meh ini, panitia membagikan sejumlah angpau bagi yang beruntung. Riandi, warga Siantan ini termasuk peserta yang beruntung. Usai berfoto bersama anak dan istrinya, ia mendapatkan angpau. “Anak-anak suka lihat naga ini. Terus ternyata di Pontianak Post ada lomba foto. Kami juga ikutan dan dapat angpau,” katanya. (mrd)