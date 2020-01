Naga Mulai Buka Mata

SINGKAWANG–Prosesi buka mata naga dimulai di vihara Tridharma Bumi Raya di tengah Kota Singkawang, Kamis (23/1) kemarin. Prosesi ini mengawali pembukaan perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2020 di Kota Singkawang.

Sejak pukul 14.00 wib, warga sudah berbondong bondong mendatangi pekong tua tengah kota. Ada tiga naga yang mengawali prosesi buka mata. Masing masing naga memiliki panjang 30 meter.

Momen ini disaksikan langsung Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Wakil Wali Kota Singkawang Irwan, Ketua DPRD Singkawang Sujianto, Ketum Imlek dan Cap Go Meh 2020, Hengky Setiawan, Ketua pelaksana perayaan Imlek dan Cap Go Meh Tjhai Leonard, serta para panitia Imlek 2571 dan Cap Go Meh 2020. Kegiatan yang juga dihadiri Forkopimda Kota Singkawang ini menjadi tontonan menarik warga yang ada di sekitar pekong tua.

Lie Cin Cung, sebagai koordinator pembawa Naga pada ritual buka mata Naga kali mengatakan pelaksanaan buka mata Naga ini untuk mengisi roh naga ke dalam replika Naga yang akan dimainkan oleh para pemain. “Sama halnya tatung buka mata ini untuk mengisi Roh Naga ke dalam Replika Naga itu,” ungkapnya. Jika mata Naga sudah terbuka maka akan menghidupkan replika Naga ini agar main semangat.

Kemudian, prosesi buka Naga merupakan tradisi yang senantiasa dalam perayaan Imlek dan Cap Go Meh, dengan dilakukannya ritual buka naga ini, di harapkan Naga yang akan berkeliling Kota dapat mengusir roh – roh Jahat dan menolak Bala dari Kota. Sehingga kota Senantiasa dalam keadaan aman, nyaman dan tentram.

Sebelum memulai proses Prosesi pembukaan Mata Naga di lakukan beberapa ritual, terlebih dahulu yakni melakukan sembahyang untuk meminta kepada Dewa, lalu melanjutkan dengan proses buka mata Naga. Dan diharap, dengan ritual buka mata Naga ini, dapat mengusir bala dan roh – roh Jahat di kota dan selalu menjaga keamanan kota.