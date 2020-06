New Normal Bisa Dihentikan

Jika Terjadi Peningkat Kasus

SINGKAWANG–Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menekankan agar seluruh warga mentaati protocol kesehatan dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Misalnya selalu menggunakan masker dan rutin mencuci tangan serta selalu menerapkan physical distancing saat berinteraksi dan bersosialisasi.

Begitu juga pelaku-pelaku usaha untuk tetap mengedepankan aspek protocol kesehatan, Wali Kota tidak menginginkan jika dengan alasan new-normal warga melupakan protocol-protokol kesehatan yang telah dijalankan.

Walikota menegaskan, tidak menutup kemungkinan new normal akan dihentikan dan protap kembali seperti sebelum new normal, apabila terjadi peningkatan kasus dilapangan. “Apabila bapak ibu dan masyarakat tidak mematuhi protocol kesehatan, maka akan merugikan kita semua, karena kita akan melakukan evaluasi, jika terjadi peningkatan maka akan kita kembalikan seperti semula tanpa new normal,” kata Walikota Tjhai Chui Mie baru baru ini.

Terpisah, dalam menghadapi kesiapan New Normal tim gabungan TNI, Polri dan Satpol PP di Kota Singkawang gencar melakukan sosialisasi dan penegakan disiplin protokol kesehatan. “Sasarannya di cafe rusen, cafe lotus, cafe hakiki, cafe prapatan dan cafe blowsky yang biasanya menjadi tempat keramaian para pengunjung dan berkumpulnya masyarakat,” kata Komandan Kodim 1202 Singkawang, Letkol Arm Vicktor J.L Lopupakan.

Dandim mengatakan sosialisasi pada dasarnya mencakup 3 aspek penting yaitu penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Hal inilah yang harus terus disampaikan kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran dalam diri pribadi. “Sehingga saat penerapan new normal diberlakukan masyarakat sudah siap,” ujarnya. Dalam sosialisasi tersebut, petugas memberikan imbauan baik kepada pemilik usaha maupun kepada pengunjung yang berada di lokasi sosiisasi. “Kita imbau kepada pemilik dan pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” katanya. Dandim mengingatkan warga harus mempunyai kesadaran dan kepedulian, karena kepedulian dan kesadaran bersama sebagai kunci sukses dalam menjalankan new normal. (har)