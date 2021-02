New Pajero Sport Punya Segudang Fitur Baru, Terbaik Dikelasnya

READ NEXT

Mitsubishi New Pajero Sport kini hadir dengan inovasi yang lebih sempurna. Kendaraan model sport utility vehicle (SUV) ini bisa dipakai berpetualang, dengan ketangguhannya mampu melintasi segala kondisi jalan, sesuai dengan karakter penggunanya. New exterior design memberikan rasa percaya diri dalam berkendara dan memberikan kesan positif kepada seluruh pengguna New Pajero Sport.

“Luxurious interior design, memberikan kesan eksklusif dalam kabin dan memberi kenyamanan selama berkendara. Ditambah lagi Mitsubishi advanced safety feature yang membuat aman selama berkendara,” ujar Rifat Sungkat, Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia.

Lanjut pereli nasional ini, Mitsubishi banyak dikenal akan performanya. Penggunaan tramsisi 8 kecepatan menjadi keunggulan tersendiri. Transmisi 8 speed itu dikenal memiliki paddle shifters yang bisa memberi akselerasi lebih cepat. Namun basic dari dari 8 speed itu sendiri juga memberikan perpindahan gigi yang sangat responsif dan halis di setiap giginya.

“New Pajero Sport dilengkapi mesin berkode 4N15, sangay minim getaran. Bertenaga besar, tapi menggunakan bahan bakar yang sangat efisien. Tenaganya 181 PS dan itu bisa hasilkan tenaga di semua putaran rpm,” jelasnya.

“Dynamic Shield menjadi karakter utama desain kendaraan ini yang dipakai Mitsubishi di seluruh dunia. New Pajero Sport memiliki Dynamic Shield design dengan gaya baru, penggunaan grille design batu dengan karakter kuat desain headlamp yang dipadukan daytime running light lampu LED. Pada bagian bumper ada tiga fungsi lampu, yakni sein, LED active cornering lamp yang pertama dan terbaik dikelasnya dan juga LED fog lamp,” katanya.

Lanjutnya, ada perubahan desain pada ban dan velg. Velg tetap pertahankan ukuran 18 inci dengan desain baru yang sporty dan ban ukuran 265/60 R18. Pada bagian belakang, kini tampil lebih sporty dengan penggunaan spoiler lebih sporty, lampu belakang baru yang futuristik dan shark fin antenna desain masa kini. “New Pajero Sport memiliki fitur baru, salah satunya kick sensor. Bagasi terbuka sendiri ketika kita menaruh kaki ke bagian bawah. Kemudian, fitur pertama dan terbaik dikelasnya adalah ketika menutup bagasi dengan Mitsubishi remote control, bisa juga dengan tombol yang ada,” katanya.

Kelebihan lainnya adalah ruang bagasi yang luas, konfigurasi bangku belakang bisa disesuaikan bahkan rata dengan lantainya. Bagian interiornya, katanya, ada perbedaan signifikan pada penggunaam 8 inci LCD meter cluster yang terbaik dan pertama dikelasnya. “Sunroof tersedia pada tipe Dakar 4X2 dan 4X4,” bebernya. Lainnya, lanjut Rifat, untuk entertainemnt, Pajero Sport baru telah gunakam head unit 8 inci dan terintegrasi dengan smartphone pengendara.

“Salah satu fitur andalannya adalah multi around view monitor. Kenyamanan berkendara lainnya adalah dual zone AC, driver dan penumpang bisa atur sendiri suhu untuk kenyamanan,” katanya.

New Pajero Sport memiliki fitur keselamatan untuk keamanan berkendata. Pertama adalah electrical parking brake with auto hold, pertama dan terbaik dikelasnya. Fitur keselamatan seperti Forward Collision Mitigation (FCM), Ultrasonic Miss-acceleration Mitigation System (UMS) dan Adaptive Cruise Control dan 7 airbags sudha jadi kelengkapan standar pada generasi Pajero Sport sebelumnya. “Ada fitur baru, BSW (blind spot warning system) dan LCA (lane change assist). Juga ada fitur keselamatan baru lainnya, ketika mundur RCTA (rear cross traffic alert) yang memberikan peringatan ketika ada objek waktu mobil ini mundur,” jelasnya.

Soal ketangguhan, New Pajero Sport khususnya tipe Dakar 4X4 memiliki oenggerak 4 roda dengan sistem super select 4WD II, ditambah lagi dengan offroad mode yang bisa dipiliu satu persatu, yani gravel, mud, sand dan rock.

“Fitur ini memudahkan pengemudi memilih sesuai karakter tipe jalan yang dilewati,” ungkapnya. Ada lagi fitur yang sangat advanced, yakni HDC (hill descent control).

“Fitur ini membantu pengemudi saat melintasi turunan tajam, karena fitur ini bekerja untuk menahan kecepatan di batas aman,” jelasnya lagi.

Dengan berbagai fitur dan inovasi yang diberikan tersebut, katanya, New Pajero Sport merupakan mahakarya dari Mitsubishi Motors untuk melengkapi petualangan penggunanya, sehingga lebih aman dan nyaman.(*)