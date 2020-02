New Zealand, Salah Satu Destinasi Pendidikan Terbaik Sedunia

LENGUA Overseas Education Consultant mengadakan acara Study in New Zealand Info Session untuk memperkenalkan pendidikan di New Zealand kepada masyarakat di Pontianak, Sabtu 15 Februari 2020 di Hotel Santika Pontianak.

New Zealand menjadi salah satu pilihan destinasi pendidikan terbaik. Dengan sistem pendidikan yang membentuk siswa untuk menjadi lulusan siap kerja dan lingkungan yang kondusif.

Acara yang berlangsung pukul 13:00 — 15:00 ini didukung langsung Education New Zealand, perwakilan pemerintah New Zealand di bidang pendidikan melalui kehadiran Desiree Lee, Market Manager Education New Zealand untuk Indonesia, Malaysia dan Filipina juga Naluri Bella Wati, Programme Manager untuk Indonesia.

Peserta mendengarkan langsung presentasi dari perwakilan Education New Zealand untuk mendapatkan informasi mengenai keunikan dan manfaat sistem pendidikan di New Zealand. Serta, bagaimana New Zealand mempersiapkan siswanya sebagai lulusan siap bekerja dan mampu bersaing di era industri 4.0.

Acara ini juga menghadirkan perwakilan sekolah yang datang langsung dari New Zealand sehingga peserta dapat berkonsultasi langsung dengan mereka.

Salah satu institusi dari New Zealand yang hadir adalah University of Canterbury International College (UCIC). UCIC adalah satu-satunya institusi yang ditunjuk oleh University of Canterbury untuk menawarkan program foundation untuk siswa internasional yang berniat melanjutkan kuliah di University of Canterbury.

University Canterbury merupakan universitas unggulan di New Zealand yang termasuk di top 3% universitas terbaik di dunia. Menawarkan berbagai macam program seperti Engineering, Commerce dan Science, University of Canterbury memberikan mutu pendidikan berkualitas tinggi sehingga lulusannya siap bersaing di dunia kerja.

Acara info sesi ini juga dihadiri oleh Up Education yang menawarkan berbagai macam program seperti program perhotelan, cookery, animation design, dan lain-lain. Selain itu, UP Education menawarkan program foundation untuk mereka yang berencana melanjutkan kuliah di University of Auckland (AU), Auckland University of Technology (AUT) dan Victoria University of Wellington (VUW).

Di New Zealand, hanya ada 8 universitas yang semuanya masuk ke dalam top 3% universitas terbaik di dunia. Sistem pendidikan New Zealand menempati posisi pertama di antara negara berbahasa Inggris dan nomor tiga di dunia (dari 50 negara) yang memberikan pendidikan dengan fokus masa depan.

Selain delapan universitas unggulan tersebut, New Zealand memiliki 16 ITP (Institutes of Technology and Polytechnic). Selain menawarkan program S1, beberapa ITP juga menawarkan program S2 yang diakui secara internasional. Mahasiswa ITP diberi pembelajaran yang berfokus pada keterampilan, seperti membuat pengalaman bisnis sendiri, sehingga siswa mendapat lebih banyak praktik daripada teori.

Tidak hanya berfokus pada teori, pembelajaran terapan dan paparan terhadap skenario dunia kerja membantu siswa untuk menjadi siap kerja. New Zealand menempati posisi ke-7 untuk lulusan dengan performa paling tinggi (dari 40 negara), mengungguli lulusan dari banyak universitas elit di Amerika Serikat dan Inggris. Tidak hanya itu, setelah lulus dengan gelar S1 atau S2 di New Zealand, pemerintah memperbolehkan siswa internasional untuk bekerja di sana selama 3 tahun.

New Zealand dinobatkan sebagai negara berbahasa Inggris yang paling damai di dunia berdasarkan Global Peace Index 2019 dibandingkan dengan 163 negara lainnya. New Zealand telah memegang posisi ini selama 10 tahun terakhir. Selebrasi kebudayaan dari berbagai negara dirayakan di seluruh New Zealand juga oleh para Kiwi—sebutan penduduk asli New Zealand—sebagai komunitas internasional. Untuk informasi lebih lanjut mengenai studi di New Zealand, kunjungi Website https://www.studyinnewzealand.govt.nz. Instagram: @studyinnewzealand. (mrd)