Pabrik Karet Masih Kekurangan Bahan Baku

PONTIANAK – Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak bagi aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat (Kalbar). Salah satunya, di sektor perkebunan. Sejumlah pabrik karet di Kalbar tak beroperasi penuh. Itu terjadi karena minimnya bahan baku yang tersedia seiring dampak pandemi covid-19.

“Dua bulan pertama pendemi Covid memang kita tidak begitu terasa, tetapi yang menjadi masalah hingga sekarang adalah supplai bahan baku, yaitu bahan Olahan karet (Bokar) yang berkurang”, ungkap Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Kalbar, Jusdar.

Dia mengatakan, berkurangnya bahan baku ini sangat berpengaruh terhadap pabrik karet. Saat ini, rata-rata pabrik hanya beroperasi sekitar 30-40 persen dari kapasitasnya. Kondisi ini tak jauh lebih baik dari kondisi pada awal pandemi melanda Kalbar. “Yang paling parah adalah pada bulan April, Mei, dan Juni. Bulan Juli sudah agak membaik sampai bulan Agustus,” tutur dia.

Demikian halnya dengan tren harga karet. Dia menyebut, jika harga karet pada Agustus sudah mencapai Rp16.000 per kilogram, maka pada Oktober 2020 harga karet terutama bahan olahan karet (Bokar) di tingkat pabrik di Kalbar dengan tingkat K3 100 persen mengalami kenaikan, hingga menjadi Rp17.500 per kilogram.

Bukan hanya pabrik yang tidak beroperasi penuh sebagaimana kapasitasnya. Kondisi saat ini, membuat sebagian pabrik karet menghentikan operasinya. Jusdar menyebut, sejak pandemic covid-19, dari 16 pabrik yang tergabung dalam Gapkindo di Kalbar, tinggal 11 Pabrik yang masih aktif beroperasi.

Minimnya pasokan, secara tidak langsung membuat persaingan semakin ketat antar sesama pabrik. “Sehingga dari pabrik-pabrik yang ada terpaksa ada yang stop,” tutur dia.

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengatakan, industri karet di provinsi ini masih menghadapi tantangan. Salah satunya, terkait produktivitas karet yang masih di bawah nasional.

Dia menyebut, produktivitas karet di Kalbar sekitar 700an kilogram kadar karet kering per hektar per tahun.”Sementara di tingkat nasional 900 sampai seribu kilogram lebih kadar karet kering per hektar per tahun,” tutur dia.

Dia menambahkan, rendahnya produktivitas karet di Kalbar berdampak terhadap produksi total. Padahal, dia menilai luas karet di Kalbar cukup besar namun produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pabrik olahan karet di provinsi ini. (sti)