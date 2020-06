Pasokan Kurang, Harga Daging Ayam Alami Kenaikan

Harga daging ayam mengalami kenaikan. Saat ini harganya hampir mencapai Rp40 ribu per kilogram. Kenaikan harga dipicu karena kurangnya pasokan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo mengakui ada selisih harga ayam sebelum puasa bila dibandingkan sekarang. Saat itu harganya berkisar Rp28 ribu per kilogram. “Kenaikan ini bisa saja disebabkan keterbatasan bibit dan pakan,” kata Hariyadi Pontianak.

Haryadi berharap peternak tidak membatasi pasokan yang kemudian bisa membuat harga bergejolak sehingga menyulitkan masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya dari rantai distribusi pemenuhan pakan ayam didatangkan dari luar. “Karena pakan didatangkan dari luar sementara pabrik banyak yang tutup sehingga stoknya pun berkurang. Biasanya rantai distribusi seperti itu, sehingga kemudian membuat ayam pun langka,” jelas Haryadi.

Menurut Haryadi dalam situasi sekarang pihaknya berharap ada pasokan ayan dari luar Pontianak sehingga tidak tergantung pada distributor yang ada. Ini dikarenakan kenaikan harga itu berkurangnya pasokan. Sementara pasokan ayam di pasar-pasar tergantung dari pakan ditingkat peternak. Haryadi mendorong masyarakat untuk beralih mengkonsumsi ikan di tengah kenaikan harga ayam. Selain harga yang lebih murah, asupan gizi juga tidak kalah dengan daging ayam. “Cari alternatif lain misalnya dengan mengkonsumsi ikan untuk meningkatkan gizi, sehingga tidak bergantung pada daging ayam,” saran Haryadi.

Menurutnya distributor akan lebih mudah memainkan harga jika ketergantungan masyarakat pada ayam masih tinggi. Tentu pihak distributor akan seenaknya memainkan harga. Sementara pemerintah tidak bisa intervensi begitu saja untuk mengstabilitaskan harga di pasar. “Kami tidak bisa intervensi seperti cabai. Untuk cabai di Jawa panennya sedang melimpah sehingga pemerintah kemudian bekerjasama untuk didatangkan ke Kalimantan Barat,” jelas dia. Ia berharap suatu saat peternak ayam di luar Kalbar bisa memasok kebutuhan ayam di Provinsi Kalbar. Selama ini dikatakannya pasokan ayam masih dipenuhi peternak di Kalbar, sehingga ketika stok terbatas yang kemudian terjadi gejolak harga di pasar. “Bisa saja seperti cabai, pengusaha dari luar bisa masuk ke pontianak dan harga pun bisa bersaing. Tentu masyarakat yang diuntungkan dan semoga bisa terlaksana,” harap Haryadi.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat Muhammad Munsif membenarkan adanya trend kenaikan harga setelah lebaran hingga sekarang. Kondisi itu terjadi karena saat pandemi Covid-19 melanda Kalbar di akhir Maret dan minggu awal April, konsumsi daging ayam turun drastis karena hotel, restoran dan katering tutup yang kemudian berimbas pada jatuhnya harga ayam hidup di kandang.

“Harga jatuh hingga Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per kilogram, dan jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah, Rp19 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram,” jelas Munsif. Kondisi itupun membuat peternak merugi dan berdampak pada turunnya serapan produksi DOC ayam broiler hingga 40 persen. “Dengan demikian chek in kandang juga berkurang signifikan yang dampaknya mulai dirasakan sejak akhir Mei hingga sekarang,” kata Munsif.

Check in kandang itu diartikan jika peternak, mulai beternak dengan memasukan DOC Ayam broiler ke kandang untuk dipelihara selama 35 hingga 40 hari yang kemudian siap panen dengan bobot rata2 min 1.5 kilogram per ekor. Munsif menjelaskan dari sisi harga daging ayam yang sudah bersih, untuk rata-rata Kalbar dikisaran Rp45 ribu per kilo. Harga itu jauh lebih mahal dari harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah yakni Rp35 ribu per kilogram.

Munsif menambahkan bahwa kenaikan harga tersebut menjadi berkah bagi peternak ayam broiler umumnya yang sejak Januari hingga awal Juni tidak pernah menikmati harga sesuai HAP dilevel Rp35 ribu per kilogram. Harga terus tertekan bahkan terendah hingga Rp19 ribu pada awal April 2020. “Saat pasar DOC, live birds dan karkas broiler sangat rendah permintaannya sehingga peternak ayam broiler saat itu dalam tekanan keuangan yang luar biasa beratnya,” terang Munsif.

“Saat harga naik melebihi HAP seperti sekarang ini, mereka tentu antusias dan berharap bisa merekonsiliasi keuangan usahanya yang lama mengalami tekanan,” tambah Munsif. Munsif mengakui kenaikan harga itu sangat memberatkan masyarakat luas. Apalagi sepanjang semester I 2020 lalu, hingga Mei, masyarakat terbiasa dengan harga daging ayam yang murah, dikisaran Rp22 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram.

Munsif yakin situasi ini akan segera kembali normal. “Begitu peternak merasakan untung, maka otomatis akan semangat mengisi kandangnya lagi sehingga ke depan harga terkoreksi lagi seiring dengan tersedianya produksi yang cukup,” terang Munsif. Munsif menambahkan disaat harga daging mahal masyarakat masih bisa punya pilihan lain, yakni mengkonsumsi daging ayam beku yang dijual diseluruh oulet retail modern. Harganya pun lebih terjangkau yakni Rp28 ribu hingga Rp32 ribu per kilogram. “Daging ayam beku lebih higienis dan sehat serta lebih terjangkau harganya,” ucap Munsif. (mse)