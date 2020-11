Pelaku Pembunuhan Seorang Wanita Berhasil Terungkap

SUKADANA – Polres Kayong Utara berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminal di Kabupaten ini, satu diantaranya mengenai kasus pembunuhan terhadap seorang wanita AT (23) di Desa Medan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir.

Keberhasilan dalam pengungkapan tersebut disampaikan saat Polres Kayong Utara merilis beberapa hasil pengungkapan, Selasa (3/11) di Polres Kayong Utara.

Kapolres Kayong Utara AKBP Bambang Sukmo Wibowo, menjelaskan, untuk motif kedua pelaku AG dan AJ hingga membunuh AT (23) lantaran ingin memiliki motor milik korban.

Adapun untuk kronologis pembunuhan yang terencananya ini dijelaskan Kapolres, terjadi pada tanggal 29 September lalu, ketika tersangka AG mendatangi rumah AJ, untuk mengajak AJ menghabisi AT disebuah rumah kosong. AJ pun sudah mempersiapkan cangkul dan mencari lokasi untuk menguburkan mayat korban.

Setelah itu pelaku AG menghubungi AT, merekapun ketemu dirumah AJ. selanjutnya AG mengantarkan AJ kerumah kosong menggunakan motor milik korban.

Selanjutnya Kapolres menjelaskan, AG kembali menjemput AT untuk dibawa kerumah kosong tersebut, dan saat mereka beritiga berada di rumah kosong, AG sedang berbincang dengan AT, AJ pun dari belakang langsung memiting korban AT, sehingga AT sulit bernapas dan meninggal dunia.

Setelah berhasil membunuh, AT dikuburkan di lokasi yang sudah dipersiapkan, disekitar pohon pisang milik warga, dan AG merupakan otak dalam kasus pembunuhan ini.

“AG ini sebagai otak pembunuhan, karena AJ sendiri kawan akrab AG, sehingga membantu membunuh AG membunuh AT dengan motif ingin menguasi motor milik korban AT,”beber Kapolres Kayong Utara AKBP Bambang Sukmo Wibowo pada , konferensi pers di halaman Polres Kayong Utara, Selasa (3/11) pagi. (dan)