Pelaku Usaha Mulai Melirik Bisnis Penyewaan Sepeda

Di Tengah Pandemi, Bersepeda Menjadi Trend

Sepeda di kalangan anak muda Kota Pontianak kini menjadi trend. Peningkatan tersebut semakin jadi, saat pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Sosial diterapkan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai covid-19. Peluang inipun ditangkap oleh pelaku usaha, buat membuka jasa penyewaan sepeda.

Mirza Ahmad Muin, Pontianak

Beberapa tahun ke belakang, jumlah masyarakat yang menggunakan sepeda di Kota Pontianak semakin tinggi. Meski belum menjadi pilihan kendaraan utama, setidaknya sepeda kembali digandrungi semua lapisan masyarakat. Sadar telah menjadi trend, sepeda pun dilirik beberapa orang sebagai peluang usaha penyewaan sepeda. Sasarannya bagi masyarakat yang tak memiliki sepeda, atau orang luar Pontianak yang ingin menikmati Kota Pontianak dengan bersepeda.

Peluang jasa usaha sepeda ini ditangkap oleh Akbar. Salah satu jasa penyewaan sepeda yang baru ia buka dua Minggu lalu itu, total memiliki 30 sepeda. Jenisnya baru dua. Yaitu MTB dan sepeda lipat. Sepeda-sepeda itu ia beli patungan bersama seorang teman. “Ide penyewaan sepeda ini berawal dari ingin gowes bareng teman-teman. Tapi saya pikir, tak semua teman ada sepeda. Lalu saya mikir lagi, lebih baik beli banyak sepeda. Selain bisa gowes bareng teman, sepeda ini bisa disewakan,” ungkap Akbar kepada Pontianak Post, Sabtu (20/6).

Antusias masyarakat untuk bersepeda, pandangan Akbar kini juga tinggi. Itu terlihat ketika hari libur. Dimana banyak masyarakat menghabiskan waktunya untuk bersepeda mengelilingi Kota Pontianak. Menurutnya fenomena kembalinya trend sepeda ini menjadikan sebuah peluang usaha penyewaan sepeda. Terlebih saat covid, banyak mahasiswa dan siswa di Pontianak mengisi libur dengan bersepeda. Dengan tidak bergerombol, olahraga sepeda cocok dilakukan saat pandemi covid-19.

Belum sebulan berjalan, penyewaan sepeda ini sangat ramai. Bahkan setiap hari slot penyewaan sepeda selalu penuh. Jika peminat semakin banyak, iapun berencana untuk menambah unit sepeda sewa. “Kami sedikit kewalahan. Sekarang yang mau booking harus dua hari sebelumnya. Jika tak antre akan susah dapat,” ungkapnya.

Sebagai syarat untuk menyewa sepeda, cukup meninggalkan kartu identitas KTP atau semacamnya. Untuk tarif, patokannya mulai dari Rp 20 ribu per enam jam, Rp 30 ribu per 12 jam dan Rp 40 ribu per 24 jam. Sejauh ini, penyewa sepeda banyak dari Pontianak. Namun ke depan ia akan gencar melakukan promosi. Sasarannya orang-orang luar ke Pontianak yang membutuhkan sepeda buat keliling kota.(**)