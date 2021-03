Pembelajaran Berdiferensiasi Mewujudkan Merdeka Belajar

READ NEXT

Oleh: Noberta

SISTEM pelayanan pendidikan bagi semua peserta didik mengacu pada sistem pendidikan peserta didik normal dengan artinya semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama sehingga tujuan pembelajaran sering kali tidak tercapai karena tidak memperhatikan heterogenitas potensi peserta didik.

Sebagai respon terhadap kelemahan strategi pembelajaran secara klasikal, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi solusinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individual peserta didik.Walaupun pembelajaran ini memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan-perbedaan individual peserta didik namun tidak berarti pembelajaran harus berdasarkan prinsip satu orang guru dengan satu orang peserta didik tidaklah demikian adanya, melainkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik justru memiliki kebebasan yang luas untuk memilih bahan pembelajaran yang disenangi sehingga guru harus kreatif dalam membuat bahan pembelajaran yang memaksimalkan kebutuhan peserta didik.

Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal (common sense) yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti memberikan tugas yang sama pada seluruh peserta didik dan melakukan penyesuaian untuk peserta didik berbakat dengan membedakan tingkat kesulitan pertanyaan, memberikan tugas yang lebih sulit pada peserta didik, atau membiarkan peserta didik berbakat menyelesaikan program regulernya kemudian bebas mengerjakan permainan sebagai pengayaan.

Pembelajaran berdiferensiasi lebih efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua peserta didik dalam komunitas ruang kelasnya yang beranekaragam, termasuk cara untuk mendapatkan: (a) konten; (b) mengolah, (c) membangun, atau menalar gagasan; dan (d) mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian sehingga semua peserta didik di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif.

Proses mendiferensiasikan pelajaran dilakukan untuk menjawab dari berbagai keperluan peserta didik seperti: (a) kebutuhan peserta didik; (b) gaya belajar; dan (c) minat belajar dari masing-masing peserta didik, bagian dari keberagaman kebutuhan peserta didik yang harus disesuaikan oleh guru dalam penerapannya di kelas.

Penerapannya harus dengan komitmen guru dalam memperkuat sebuah keputusan yang akan diambil untuk setiap proses pembelajaran dengan harapan setiap keputusan tersebut mengarah pada kebutuhan peserta didik adapun kaitannya sebagiberikut:

Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang “mengundang” peserta didik untuk belajardan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap peserta didik di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk peserta didik di sepanjang proses belajarnya, sebuah kebersamaan yang panjang dan berirama sehingga berjalan seiring sejalan dengan sebuah kebahagiaan dalam menjalankannya. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas.Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan, untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Manajemen kelas yang efektif.Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas.Namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif.

Tomlinson (2001) dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar peserta didik, paling tidak berdasarkan tiga aspek. Ketiga aspek tersebut adalah:

Kesiapan belajar (readiness) peserta didik

Kesiapan belajar (readiness) adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru.Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan peserta didik akan membawa peserta didik keluar dari zona nyaman mereka, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, peserta didik tetap dapat menguasai materi baru tersebut.

Minat peserta didik

Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kita tahu bahwa seperti juga kita orang dewasa, peserta didik juga memiliki minat sendiri. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dsb.

Profil belajar peserta didik

Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor, seperti: bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri.

Salah satu program pemerintah tentang merdeka belajar bahwa sebagai upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan terutama tekanan psikologis. Bagi guru dengan memiliki kebebasan tersebut lebih fokus untuk memaksimalkan pada pembelajaran guna mencapai tujuan (goal oriented) pendidikan nasional, namun tetap dalam rambu kaidah kurikulum.

Peserta didik bisa lebih mandiri, bisa lebih banyak belajar untuk mendapatkan suatu kepandaian, dan hasil dari proses pembelajaran tersebut peserta didik berubah secara pengetahuan, pemahaman, sikap/karakter, tingkah laku, keterampilan, dan daya reaksinya dengan menanamkan nilai dan dasar merdeka belajar kepada peserta didik dan pengetahuan profil pelajar Pancasila yakni: beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berpikir kritis, gotong royong, berkebhinekaan global yang dijadikan sebagai penilaian diri terhadap peserta didik dan nantinya diharapkan dimiliki peserta didik mengurangi dampak negative teknologi dan menjadikan nilai positif dalam pembuatan karya nyata yang berguna bagi kehidupan peserta didik sehari-hari.

Perlu adanya kerja sama guru, kepala sekolah, orang tua peserta didik dan peserta didik sendiri yang maksimal dalam mewujudkan merdeka belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan belajar peserta didik semakin terarah, lebih merdeka dalam belajar dengan rasa bahagia dan bebas berekspresi sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajar masing-masing dan peserta didik yang memiliki mandiri, kreatif dan bertanggung jawab dalam mengapai cita-cita untuk membangun bangsa, negara dan agama.**

*Penulis, Guru SDN 13 Pontianak Utara.