Pemkab Luncurkan Siskeudes Online

SUNGAI RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya terus mengupayakan peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa di kabupaten ini. Untuk mendukung realisasi peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa tersebut, Rabu (2/12) Pemerintah Kubu Raya meluncurkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Siskeudes merupakan aplikasi tata kelola keuangan desa yang dikembangkan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri RI. Tujuannya untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Mulai 2021 mendatang, sebanyak 123 desa di Kubu Raya akan mengimplementasikan Siskeudes Online.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, Jakariansyah, menjelaskan bahwa peluncuran Siskeudes online tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja bersama kepala desa se-Kubu Raya sebelumnya. “Jika sebelumnya sudah disepakati setiap kepala desa menyiapkan perangkat desa dan saat ini semua kepala desa sudah harus menyiapkan penyusuanan anggaran pendapatan belanja desa dan kami targetkan 30 Desember mendatang semua APBDes sudah ketok palu, sehingga januari semua kegiatan yang telah direncanakan sudah bisa berjalan,” jelasnya usai menghadiri peluncuran Siskeudes Online tersebut.

Selanjutnya pihaknya akan kembali memanggil semua perangkat desa yang berkaitan dengan penyusunan anggaran APBDes, dengan memberikan bimtek untuk mempelajari sistem penerapan Siskeudes online. “Jadi nanti meraka akan langsung belajar memahami sistem, sehingga penyusunan semua anggaran yang dikelola pemerintah desa sudah lebih rapi dan tersistem,” jelasnya.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan Siskeudes Online merupakan langkah lanjut dari penerapan pengelolaan keuangan desa secara nontunai di seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya. Seperti diberikatakan sebelumnya, Kubu Raya merupakan satu-satunya di Indonesia yang telah menerapkan hal ini.

“Kita kan sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa secara nontunai lewat cash management system. Itu dalam hal transaksi yang langsung dieksekusi oleh desa. Nah, untuk melengkapi supaya pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban itu lebih baik, maka harus dengan Siskeudes,” jelas Muda setelah meluncurkan Siskeudes Online.

Muda mengatakan Siskeudes Online akan memudahkan pengelolaan keuangan desa. Sebut dia, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Transaksi-transaksi yang dilakukan, ditegaskan dia, harus terlebih dahulu dimasukkan perencanaannya dalam Siskeudes. Sehingga, harapan dia, akan ada sebuah bentuk pertanggungjawaban.

“Nah, kalau sudah seperti ini kan jauh lebih baik lagi,” sebutnya.

Di kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Penerapan Skema Transfer Anggaran Berbasis Kinerja Ekologis (TAKE). TAKE mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kawasan hutan di daerahnya. Kata Muda, skema TAKE adalah sebuah formulasi untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Di dalam ADD lanjutnya, akan dialokasikan anggaran untuk kegiatan yang berbasis ekologis. Yakni berbasis pada kinerja lingkungan hidup dan kehutanan. Kriteria kinerja lingkungan hidup ini nantinya akan diukur dan berkonsekuensi pada besaran transfer ADD ke desa.

“Supaya desa terlibat di dalam mengupayakan adanya kegiatan yang berbasis ekologi. Contohnya bagaimana perhutanan sosial di sekitar desa. Nah, ini tentu perlu dikelola dengan cara yang juga maksimal. Ekologis ini juga terkait dengan pengelolaan persampahan, perlindungan sumber daya air, dan pencegahan pencemaran udara,” jelasnya. (ash)