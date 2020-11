Pendukung Biden Menari di Jalan

READ NEXT

PHILADELPHIA – Pendukung Joe Biden menari di jalan-jalan di luar pusat penghitungan suara di Philadelphia pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hasil penghitungan menunjukkan mantan wakil presiden dari Partai Demokrat itu dapat segera dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Presiden AS.

Washington Post, tadi malam juga menyiarkan keunggulan Biden atas Trump di Arizona, Nevada, Pennsylvania dan Georgia. Sementara di Detroit, ratusan pendukung Presiden Donald Trump, beberapa di antaranya tampak bersenjata, juga berteriak-teriak mengklaim kemenangan. “Kami menang!” pekik mereka di luar pusat penghitungan. Klaim itu dinilai prematur karena kemenangan Trump terlihat semakin tidak mungkin.

Philadelphia tampaknya menikmati gilirannya sebagai pusat perhatian, Sean Truppo, seorang guru berusia 37 tahun, mengatakan bahwa dia menyalakan kembang api setelah terbangun oleh berita bahwa Biden telah menyalip Trump dalam hitungan negara bagian. Ia lantas bergabung dengan kerumunan di luar Pusat Konvensi Philadelphia. Truppo memboyong putrinya yang berusia 4 tahun memakai kereta dorong.

“Putri saya lahir saat pemerintahan Trump dan saya ingin dia menyaksikan akhir dari Trump,” katanya. Biden memiliki keunggulan 253 Electoral College, Sementara Trump mendapatkan 214 Electoral College. Memenangkan 20 suara elektoral Pennsylvania akan menempatkan mantan wakil presiden di atas 270 yang dia butuhkan untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Banyak orang Amerika melewatkan waktu melihat perkembangan berita terkait hasil penghitungan suara yang lambat. Sebagian melakukan pekerjaan rumah untuk mengalihkan perhatian mereka dari ketidakpastian yang berkepanjangan.

Ada pula yang turun ke jalan. Pendukung Biden bersorak kepada petugas pemungutan suara dan kadang-kadang berdansa setiap kali seseorang memutar lagu Beyonce atau lagu Missy Elliott di pengeras suara.

Beberapa pendukung Trump bersikeras bahwa mereka dicurangi. Pendukung Trump membawa senapan dan pistol saat berdemonstrasi di luar pusat penghitungan di Detroit dan Phoenix, Arizona. Mereka mengenakan seragam berupa topi bisbol merah “Make America Great Again”. Beberapa orang di antaranya tampak berlutut memanjatkan doa.

Gary Smith, 69, seorang perawat, datang dari Casco, Michigan, untuk menghadiri demonstrasi di luar pusat penghitungan Detroit. “Ada banyak suara palsu yang telah dihitung,” kata Smith, menggemakan klaim tak berdasar dalam pernyataan Trump di Gedung Putih pada Kamis malam. Smith mengatakan dia berharap bahwa sebagian besar surat suara yang masuk melalui pos akan dianggap ilegal. “Kami akan melanjutkan gugatan, protes, siapa tahu, mungkin pembangkangan sipil,” katanya.

Studi menyebutkan, surat suara tidak sah menjadi semakin langka dalam sistem yang sangat terdesentralisasi yang digunakan dalam pemilihan AS. Di Arizona, negara bagian lain yang diperebutkan dengan ketat, pendukung Trump dan Biden sempat bentrok di luar Departemen Pemilihan Maricopa County di Phoenix.

Buka Peluang Indonesia

Sementara itu di dalam negeri, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) memprediksi Joe Biden bakal menjadi presiden terpilih Amerika Serikat dengan mengalahkan pesainya Donald Trump. Pasalnya, Biden telah memenangi penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat di negara bagian Georgia. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelora Indonesia Henwira Halim menyebut terpilihnya Biden sebagai Presiden AS, tetap tidak akan signifikan mengubah kebijakan AS di indonesia.

Menurut dia, sejak Barack Obama menjadi Presiden AS yang dilanjutkan dengan kepemimpinan Donald Trump, kebijakan negara Paman Sam terhadap Indonesia tidak berubah. Namun, kata dia, terpilihnya Biden akan membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan dalam negosiasi AS dan Tiongkok.

Pasalnya, AS akan banyak berkomunikasi dengan Tiongkok di bawah kepemimpinan Biden. “Di mana Indonesia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berperan penting meredakan ketegangan di kawasan,” kata Henwira dalam keterangan resminya kepada awak media, Sabtu (7/11). Menurut Henwira, ketegangan antara AS dan Tiongkok akan tetap berlanjut dalam hal unjuk kekuatan pertahanan dan militer. AS tetap akan menggelontorkan anggaran besar untuk mengimbangi kekuatan militer Tiongkok.

“AS selalu memandang harus ada perimbangan terhadap perkembangan militer RRC terutama aktivitas mereka di Kawasan Laut China Selatan. Kerjasama pertahanan ini yang harus dimanfaatkan betul Indonesia,” kata dia. Lebih lanjut, kata Henwira, AS memandang Indonesia sebagai jangkar ASEAN yang berpotensi sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan negeri tirai bambu di Laut China Selatan.

Indonesia dinilai AS dan juga Tiongkok, merupakan negara ASEAN yang memiliki kredibilitas tinggi sebagai pihak yang netral. “Indonesia bisa berkontribusi meredakan ketegangan antara kedua kekuatan global tersebut, AS dan Tiongkok. Indonesia harus aktif melakukan pendekatan kepada keduanya untuk mencari cara pendekatan alternatif yang dapat mengurangi ketegangan militer,” ujar dia.

Dia melanjutkan, Indonesia punya peran strategis untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Dengan begitu, Indonesia harus bisa menjawab tantangan kepemimpinan ASEAN dalam mencari solusi damai. “Jadi Indonesia punya peran strategis untuk lebih aktif berdiplomasi melakukan engagement (keterikatan, red) bukan saja ke ASEAN, tapi juga ke RRC untuk mencari cara-cara damai menyelesaikan sengketa wilayah di kawasan Laut China Selatan,” tegasnya.

Henwira menegaskan, hanya kepemimpinan Indonesia yang bisa menyatukan ASEAN guna berunding dengan Tiongkok dalam rangka menyelesaikan klaim sepihak negara Tirai Bambu terhadap wilayah-wilayah negara-negara ASEAN di Laut China Selatan. “Tanpa kemimpinan Indonesia akan berat bagi ASEAN untuk bisa kompak dan padu dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan. Indonesia dipandang sebagai negara netral, meskipun wilayahnya di Natuna juga diklaim Tiongkok,” tandasnya.

Henwira menambahkan, ketegangan antara AS dan Tiongkok yang akan dihentikan Joe Biden jika terpilih sebagai presiden, hanya masalah perang dagang saja. Hal itu tidak akan menyentuh kekuatan pertahanan atau militernya. “Biden diperkirakan menghentikan perang dagang AS-RRC. Mungkin akan menghidupkan kembali prakarsa pakta perdagangan Trans Pacific Partnership yang dicanangkan oleh Barack Obama, namun dibatalkan oleh Donald Trump,” tandas Henwira.

Buat Tiongkok, kata dia, Biden tampak lebih mudah diajak berunding soal ekonomi sementara Trump lebih berpotensi melemahkan. Walakin risiko konflik akan jadi lebih besar. Tiongkok juga paham bahwa standoff militer dengan AS tidak akan banyak bergeser. Siapa pun yang menang, kata Henwira, posturing kedua negara tidak akan banyak berubah. (ant/ast/jpnn)