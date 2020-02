Pengambilan Sumpah Jabatan Gunakan Cap Jempol Darah

BKKBN Kalbar Komitmen ZI-WBK

PONTIANAK-Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) diseluruh jajaran BKKBN Provinsi se Indonesia. Pada pengambilan sumpah jabatan di lingkup BKKBN belum lama ini, penandatanganan dihadapan notaris oleh pejabat yang dilantik menggunakan cap jempol darah.

“Ini (cap jempol darah) sebagai bentuk komitmen. Mungkin termasuk paling ekstrim dalam pengambilan sumpah jabatan dengan menggunakan jempol darah,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Ia menegaskan, sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat terus menjaga nilai integritas.

Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya Penandatanganan Akta Pernyataan di hadapan Notaris dan maklumat komitmen bersama disertai dengan cap jempol darah yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertujuan agar setiap hal yang dilakukan oleh individu kepada masyarakat, bangsa dan negara, mengingat dan mempertimbangkan moral hazard. Juga untuk meningkatkan loyalitas kepada pekerjaan dan pelayanan untuk rakyat.

Lebih lanjut, Hasto Wardoyo menyampaikan sudah seharusnya memegang teguh sebaik-baiknya untuk setia kepada tugas, karena jabatan merupakan amanah dan menjadi pelayan kepada publik dan masyarakat. “Setiap uang yang diberikan dari pemerintah merupakan uang rakyat sehingga kita harus ingat selalu apakah setiap program yang kita jalankan bermanfaat bagi rakyat. Maka dari itu, janganlah memulai jabatan dengan hal yang kotor. Tapi harus Bersih dan Berani,” jelasnya.

Revolusi mental kata dia harus dilakukan untuk membangun kesadaran agar bisa mengubah mindset mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu agar tidak melakukan KKN. Kondisi lapangan saat ini membutuhkan orang yang sungguh-sungguh dan serius..

Ia menyadari 2019, BKKBN masih memiliki banyak nilai merah. Berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) tahun 2019. Pencapaian sasaran program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada akhir tahun RPJMN 2015-2019 salah satunya adalah dari target Total Fertility Rate (TFR) 2,28 pencapaian yang diperoleh adalah 2,45.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Kusmana, menjelaskan bahwa BKKBN yang mendapat mandat untuk mengatur dan mengendalikan kelahiran ditempuh dengan dua pendekatan. Pertama, dengan mengajak pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi, kedua meningkatkan usia kawin pertama perempuan. Hal yang menggembirakan adalah peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan di Kalimantan Barat berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, menunjukan peningkatan dari 19 tahun menjadi 20 tahun.

Pencapaian ini salah satunya sebagai hasil gencarnya secara aktif mempromosikan dan membudayakan tagline “Kalau terencana, semua lebih mudah”. GenRe (Generasi Berencana), “yang kawin muda sepok”. Sebab hal-hal yang anak remaja itu tidak tahu, padahal sangat-sangat penting diketahui para remaja adalah secara biologis remaja perempuan yang menikah usianya kurang dari 20 tahun, mulut rahim perempuan exstropion atau terbuka, sehingga ketika terjadi kontak seksual maka daerah yang akan menjadi kanker mulut rahim akan terpapar oleh lawan jenisnya. Ini akan terjadi dalam kurun waktu 15-20 tahun kemudian akan dapat terjadi kanker mulut rahim.

Sedangkan kalu usia sudah 20 ke atas akan terjadi intropion, maka kalau perempuan nikah pada usia 21 tahun, kemungkinan tidak akan terjadi kanker mulut rahim. Hasil lainnya adalah Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) di Kalbar sudah dapat diturunkan menjadi 63/Wanita Usia Subur (SDKI 2017) dari masih sebanyak 104 orang dari 1000 Wanita Usia Subur (SDKI 2012). Karena itu, Gubernur Kalimantan Barat sebagai Ayah Genre Kalbar, sudah menobatkan Bupati dan Walikota serta Ketua TP PKK Kabupaten dan Kota menjadi ayah dan bunda genre seluruh kabupaten dan kota.

Sedangkan kondisi Angka TFR (Total Fertility Rate) di Kalimantan Barat per WUS 15-49 tahun berdasarkan SDKI-2012 yakni 3,1 dan telah dapat diturunkan hasil SDKI-2017 menjadi 2,77. Sementara itu peserta Keluarga Berencana yang memakai alat kontrasepsi moderen berdasarkan SDKI-2017, mencapai 66,69% per Pasangan Usia Subur (PUS) namun peserta KB nya masih kebanyakan memakai kontrasepsi hormonal (Pil dan Suntikan). Hal ini memerlukan pembinaan yang terus menerus supaya jangan sampai drop out.

Soal ZI-WBK tambah dia, BKKBN Kalbar telah

mendeklarasikan zona wilayah bebas korupsi sejak 2018 lalu dan telah mendapatkan kunjungan penilaian oleh tim RB Menpan. Ke depan akan terus digelorakan semangat wilayah bebas korupsi di BKKBN Kalbar. “Ke depan semangat komitmen yang tinggi, Bersih dan Berani dari seluruh jajaran ASN BKKBN Provinsi Kalimantan Barat ini akan terus dilanjutkan,” tegas Kusmana.(iza)