Perbaiki Regulasi Permudah Urus Izin Galian C

Diambil Provinsi, Minimalisir Dampak Lingkungan

Terkait lingkungan hidup, untuk galian C ada tiga kasus yang terjadi di Kota Singkawang. Pertama galian C di bukit Roban. Sudah ada beberapa nyawa melayang di Danau Biru. Serta, sumber mata air di Kelurahan Sedau rusak, efek dari galian C. Hal ini diungkap dalam ASC yangdigulirkan di Singkawang, 17 Februari.

Hari Kurniathama, SINGKAWANG

ANALIS Singkawang Club (ASC) kembali digulirkan. Kali ini temanya Galian C, yang digelar 17 Februari 2020 di Gedung di Gedung SCC (Singkawang Culture Centre) Jl. Yos Sudarso, Kecamatan Singkawang Barat.

Persoalan Galian C (pasir, batu dan tanah) harus segera dituntaskan. Selain dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan infrastuktur bagi pemerintah maupun orang secara pribadi atau lembaga. Disisi lain, galian C menggerakkan perekonomian warga karena ada transaksi jasa dan barang, namun tak dikesampingkan juga ada dampak lingkungan yang perlu diperhatikan.

Sekelumit masalah tadi harus diselesaikan baik secara aturan hukum dengan mempertimbangan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam pembahasan pada ASC itu, sejumlah narasumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Yoga Fuadi, Asyari, S.H, M.H (Praktisi Hukum/Akademisi), Kasatreskrim Polres Singkawang AKP Tri Prasetiyo S.I.K dan Hariyanto (Anggota DPRD Periode 2014-2019), Athar Yudhistira (aktivis lingkungan), LBH Bhakti Nusa Singkawang M. Syafiudin, Aktivitas Lingkungan hidup Hatta dan Deki Armadani.

Januar Ari Santo, Dinas SDM (Sumber daya mineral) Provinsi Kalbar, mengungkapkan secara teknis aturan terkait galian C, yang kini kebanyakan kewenanganya diambil alih provinsi.

Ia menyampaikan tahapan pemberian izin serta menjelaskan tentang proses pemberian izin galian C sudah diatur dalam undang – undang, termasuk izin usaha pertambagan, exploitasi, perizinan mineral bukan logam dan batuan.

Intinya semua sudah diatur termasuk persayaratan keuangan dimana pihak mengusulan penambangan berkewajiban harus bersedia membayar jaminan perijinan yang ditentukan. Ada juga namanya penganalisaan perizinan paling lama dilaksanakan 2 tahun, baru bisa diterbitkan izin apabila pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan proses perizinan. Bahkan setelah pertambangan telah dieksploitasi oleh pemohon izin, maka ia wajib melakukan pasca eksploitasi sebagaimana ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemohon diantaranya dengan cara melakukan penghijauan atau reboisasi atau kegiatan semisalnya yang dapat memulihkan ekosistem kembali.

Sementara itu praktisi hukum dari Kota Singkawang, Asyari menyampaikan bahwa fokus galian C ini adalah proses perizinan, status lahan galian C hingga sanksi yang dijatuhkan jika ada pelanggaran.

Asyari menambahkan bahwa kalau soal perizinan ia meminta provinsi memberikan “advise” penuh hingga koordinasi baik provinsi dan pemkot Singkawang melalui OPD teknis. “Jika ini terjadi maka galian C dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar,” katanya. Koodinasi Pemprov dan Pemkot harus cepat terkait regulasi ini. Baik secara updating konten regulasinya dan langsung disosialisasikan ke pengusaha, warga, hingga orang/lembaga yang memanfaatkan galian C. Kemudian jika terbukti ada pelanggaran maka harus ditindak sesuai aturan, mulai pelanggaran ataupun tindak pidana.

Sementara itu, M Syafiuddin sebagai praktisi sebuah LBH, persoalan galian C harus dituntaskan. Pertama soal dampak lingkungan.

“Kerusakan yang ada harus menjadi perhatian semua pihak,” ungkapnya. Ia meminta Pemerintah harus adil, bahwasanya pengusaha harus diberi kepastian hukum jangan sampai ada istilah tebang pilih dalam menangani masalah antara pengusaha, pemilik lahan dan penampung.

“Fakta dilapangan ada beberapa oknum pengusaha yang lepas dri jeratan pidana, lagi-lagi yang terjerat pidana adalah pekerja, ini bukti ketidak beresan dalam proses hukum atau tebang pilih,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, kewenangn penegak hukum sangat diperlukan namun fakta dilapangan kadang tidak sejalan. Dan untuk mendapatkan perizinan prosedurnya sangat panjang, sehingga kewenangan yang diambil sesuai dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan perizinan adalah diterbitkan pemprov, sehingga dengan demikian dapat berakibat panjangnga birokrasi perizinan galian C. Oleh sebab itu ia mengharapkan kepada penegak hukum harus betul betul diproses sampai ke akar-akarnya terhadap galian ilegal sehingga tidak ada tebang pilih, karena jika dibiarkan terus menerus maka akn menimbulkn Pungli bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu Harianto, mantan anggota DPRD tahun 2015 – 2019 mengatakan terbitnya UU No. 23 tahun 2014 tentang minerba maka dapat menggugurkan Perda.

Saat ini Kota Singkawang masih mengacu Perda No. 6 pada tahun 2006 dan sudah tidak berlaku lagi. Saat ini belum adanya Perda pertambangan dalam penanganan bahan galian c di Kota singkawang. Di Singkawang terdapat 24 titik galian c yang tersebar di 5 kecamatan namun yang memenuhi syarat hanya 3 titik.

Sesuai UU No 4 th 2009 kewenangan penanganan galian c terletak pada pemerintah provinsi. Ia meminta agar persoalan galin C di Kota Singkawang dituntaskan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Singkawang Kasatreskrim Polres Singkawang AKP Tri Prasetiyo mengatakan tahun 2019 tidak ada penanganan kasus terkait galian C. Polri, kata dia, komitmen dalam pemberantasan bentuk kejahatan atau tidak pidana, sehingga tidak ada namanya penegakan hukum tebang pilih. Karena setiap adanya pelaporan Polri tetap melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ia pun meminta dukungan masyarakat untuk memberantas oknum – oknum yang melakukan pengrusakan lingkungan.

“Polres singkawang akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan akan menindak tegas terhadap pelaku yang terbukti bersalah

Sementara itu, aktivis lingkungan hidup Deki Armadani memaparkan kondisi terkait lingkungan hidup di kota Singkawang. Dari pengamatannya untuk galian C ada 3 kasus di Kota Singkawang “pertama Galian C di bukit Roban, sudah ada beberapa nyawa melayang di Eks Danau Biru, serta sumber mata air di Kelurahan Sedau rusak yang merupakan efek dari galian C,” katanya.

Dari kondisi itu, ia mendesak Pemerintah Kota Singkawang tanggap bukan malah melakukan pembiaran. Menurutnya harus ada sinergisitas antara lingkungan hidup dengan Polri dalam penanganan galian C.

Tanggapan lain juga disampaikan Suganda Ghani, pemerhati kota Singkawang, menyampaikan Pemkot Singkawang selalu kreatif dan inovatif, dalam menjawab masalah otonomi daerah, namun pemkot singkawang apakah sudah menerapkan perizinan tentang galian C sesuai peraturan di provinsi. Sehingga penerapan aturan atau regulasi masalah pertambangan ini harus dievaluasi.

Ia meminta anggota DPRD Singkawang yang membidangi masalah galian C harusnya hadir agar dapat mendengar keluhan warga. Karena ia mengatakan Perda yang selama ini ada tidak berjalan tidak efektif. Bahkan ia menyesalkan ketidak hadiran pihak eksekutif yang diundang berdiskusi di forum ASC tidak datang.

“Kecewa pihak eksekutif kompak tidak ada yang hadir dalam diskusi ini padahal sudah diundang panitia,” jelasnya. Dinas yang dimaksud dalam undangan Panita ASC adalah Dinas PUPR Kota Singkawang dan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. (*)