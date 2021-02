PIKTI Gelar Seminar Kesehatan Qigong Method

READ NEXT

JAKARTA- Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia (PIKTI) akan menggelar E-seminar (Series XXIX) yang bertajuk Qigong Method, Meditation and Spiritual Approach for Health During Covid 19 Pandemic pada Minggu 7 Februari pukul 14.30 WIB.

Seminar bertema kesehatan di saat Pandemi Covid-19 ini digelar secara darring dengan menghadirkan Ketua Umum PIKTI Dr dr Ekawahyu Kasih sebagai Keynote Speaker.

Turut hadir pula sebagai narasumber pada tema Sehat itu Pilihan antara lain; Suhu Benny Chikung, Brenda Ie Mc Rae, dan Kusmartono.

Peserta yang ingin mengikuti seminar ini diharpakn untuk mendaftar via aplikasi Zoom pada ID: 83850044785 dan password: pikti29. Peserta diharapkan mendaftar pada formulir elektronik http://bit.ly/pikti29.

Metode Qigoing mengacu pada bentuk latihan tunggal atau praltik sistematis. Baik dalam bentuk gerakan atau hanya dengan ketenangan berpusat di sekitar Qi

Qigoing adalah istilah yang sangat penting dalam budaya Tiongkok, dalam pengobatan tradisional Tiongkokdan khusunya dalam pengobatan Daois.

Tentang PIKTI

PIKTI adalah organisasi kesehatan tradisional Indonesia yang dideklarasikan oleh 15 organisasi kesehatan tradisional Indonesia secara bersama-sama pada November 2017.

Dr dr Ekawahyu Kasih adalah Ketua Umum yang disepakati oleh semua pimpinan dari organisasi pendiri PIKTI secara aklamasi saat rapat pendirian organisasi.

Menurut Ekawahyu Kasih PIKTI didirikan untuk membantu Kementerian Kesehatan Indonesia khususnya Direktorat Kesehatan Tradisional Indonesia dalam mengembangkan kesehatan tradisional baik empiris maupun komplementer.

PIKTI turut berperan mulai dari upaya pencegahan, pengobatan, rehabilitasi yang membutuhkan biaya negara yang sangat besar untuk menjamin kesehatan masyarakat di Indonesia.