PLN Umumkan Pemenang Lomba Menulis HLN ke-75

PONTIANAK – Pemenang lomba menulis dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-75 yang digelar oleh PLN Kalbar dan Pontianak Post telah diumumkan. Pengumuman pemenang dilakukan bersamaan dengan kegiatan webinar yang digelar, Senin (16/11).

Dalam kesempatan itu, General Manager PLN Kalbar, Ari Dartomo, mengapresiasi penyelenggaraan lomba menulis dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-75 tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi PLN kepada masyarakat Kalimantan Barat. Dikatakannya, PLN terus berupaya meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan, baik pelanggan rumah tangga, bisnis, maupun industri.

“PLN tetap berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat tentunya dengan memanfaatkan sumber energi yang ada. Kami juga terus berupaya mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan terutama untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh jaringan listrik PLN,” ungkap Ari.

Dijelaskannya, saat ini ada 3 jenis sistem kelistrikan di Kalimantan Barat, yakni satu sistem utama (sistem Khatulistiwa), lima sistem isolated, dan 42 Lisdes tersebar. Hingga saat ini, rasio elektrifikasi di Kalbar mencapai 92,18 persen, dan rasio desa berlistrik PLN sebesar 74,51 persen. Dirinya juga meminta partisipasi masyarakat dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan, agar masyarakat dapat menikmati listrik dengan cara yang aman.

“Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan tidak bermain layang-layang, terutama dengan menggunakan tali kawat, karena berpotensi menganggu jaringan listrik serta mengancam jiwa warga,” tegas Ari.

Selain itu, masukan dan saran dari masyarakat menurutnya sangat penting untuk mendorong PLN dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. “Jika ada keluhan terkait masalah kelistrikan, silahkan lapor ke Contact Center PLN 123. Saat ini kami juga sedang mengembangkan mode layanan lewat aplikasi New PLN Mobile, dimana masyarakat dapat dengan mudah menikmati layanan listrik lewat ujung jari, tentunya melalui aplikasi New PLN Mobile. Melalui aplikasi New PLN Mobile, kita bisa melakukan pembelian token listrik, mengajukan permohonan pasang baru, laporan gangguan, dan lain-lain,” pungkas dia.

Lomba menulis yang dilaksanakan mengangkat tema ’75 Tahun Menerangi Indonesia, Memajukan Bangsa’ , berlangsung sejak 4 November 2020, dengan tiga kategori, yakni jurnalis, mahasiswa, dan pelajar. Proses pendaftaran dan pengumpulan karya hingga 8 November 2020 itu, mendapatkan antusias yang luar biasa. Selama lima hari pembukaan pendaftaran, sedikitnya ada 246 pendaftar, yang terdiri dari 23 jurnalis, 215 mahasiswa, dan 8 pelajar.

Setelah proses pendaftaran, proses penjurian pun dilakukan. Untuk juri kategori Jurnalis, dipercayakan kepada Andi Fachrizal, Hendra Fattah, dan Nur Iskandar. Sementara juri kategori Mahasiswa dan Pelajar, adalah Norman Sasono, Heriyanto, dan Erdi. Setelah dilakukaan proses penjurian, didapat nama-nama pemenang lomba.

Untuk lomba menulis kategori jurnalis, juara pertama diraih oleh Teguh Imam Wibowo (Antara Kalbar), disusul Nina Soraya (Tribun Pontianak) sebagai juara kedua, dan Narwati (Suara Pemred) sebagai juara ketiga. Adapun juara harapan I-III untuk ketegori jurnalis, diraih oleh Mirza Ahmad (Pontianak Post), Andi Ridwansyah (Inside Pontianak), dan Deni Hamdani (Pontianak Post).

Selanjutnya untuk lomba menulis kategori Mahasiswa, juara pertama berhasil diraih oleh Agus Sujatmiko dari Universitas Tanjungpura, disusul juara kedua dan ketiga yang diraih oleh Natalia Devy dan Nur Dessy dari Universitas Tanjungpura. Adapun juara harapan I-VI, masing-masing diraih oleh Vera Novianty (Untan), Syarif Abid Haiqal Nazar (Untan), I Nyoman Astawa Kusuma (Untan), Hermansius (Untan), Lipus (UPB), dan Bunga Sri Annisa (IPDN).

Adapun untuk lomba menulis kategori Pelajar, juara pertama diraih oleh Rifal Apriyandi dari SMAN 1 Sungai Raya, Amaninda Jihan Nabila sebagai juara kedua dari SMAN 1 Pontianak, dan Careen Rivadeneira Yusak Lerrick sebagai juara ketiga dari SMAN 1 Sambas.

Kegiatan webinar yang digelar ini sekaligus menjadi penutup dalam rangkaian kegiatan lomba menulis HLN ke-75. Tak hanya mengumumankan pemenang lomba, webinar juga diisi dengan kuis barhadiah total jutaan rupiah. Meski dilakukan secara daring, namun peserta sangat antusias mengikuti kegiatan webinar tersebut hingga selesai.

