Polisi Amankan 11 Tersangka dan 19,75 Gram Sabu

SINGKAWANG—Sebanyak 11 tersangka pengedar narkoba dibekuk aparat, seperti yang disampaikan saat Polres Singkawang menggelar konferensi pers mengenai pengungkapan kasus narkotika jenis sabu selama bulan Oktober 2020, Rabu (4/11).

“Selama bulan Oktober ada sebanyak 11 laporan polisi yang kita tangani dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan ada sebanyak 11 orang,” kata Kasat Narkoba Polres Singkawang IPTU Jumari.

Jumari mengungkapkan 11 orang ini masing-masing berinisial JL alias IJ, TBS alias AS, AS alias UD, SP alias TT dan DSJ alias AJ. Kemudian, ES alias AK, EN alias AN, KJK alias LO, AR, HA alias BO dan LSK alias KK. “Sebelas tersangka ini berhasil kita amankan di 11 TKP yang berbeda,” ujarnya.

Sementara total barang bukti yang berhasil diamankan dari 11 tersangka ini adalah sebanyak 19,75 gram sabu. Dia mengungkapkan, 11 tersangka yang diamankan rata-rata diduga sebagai pengedar. Dimana barang haram tersebut mereka dapatkan dari Kota Pontianak. “Sampai di Kota Singkawang, barang haram ini dipecah untuk dipasarkan,” ungkapnya.

Modus atau cara yang mereka gunakan bermacam-macam. Ada yang pesan melalui via telepon dan mengambilnya disuatu tempat. “Atas perbuatannya, 11 tersangka ini akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 1 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun penjara,” tegasnya.

Sementara itu, Salah satu tersangka ES alias AK berdalih jika dirinya bukan pengedar. “Saya cuma disuruh untuk bertemu dengan seseorang dari Pontianak untuk mengambil narkoba,” katanya. (har)