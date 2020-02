Pontianak Post Sabet Dua Penghargaan Bergengsi

Gold Winner IYRA dan Silver Winner IPMA 2020

BANJARMASIN – Harian Pontianak Post berhasil meraih dua penghargaan di malam Awarding Night Serikat Perusahaan Pers (SPS), yang dilangsungkan di Hotel Mercure Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2) malam. Dua kategori itu adalah Gold Winner The Best of Kalimantan Newspaper IYRA 2020 Zetizen dan Silver Winner dari Indonesia Print Media Award (IPMA) kategori The Best Of Kalimantan Newspaper.

Editor halaman Zetizen Pontianak Post, Syahriani Siregar menuturkan, raihan The Best Gold of Kalimantan Newspaper IYRA di tahun ini adalah yang kali pertama didapat. “Sebelumnya dari 2016 sampai 2019 capaian tertinggi kami baru meraih silver,” kata Sya, sapaannya.

Menurut Sya, Gold Winner The Best Of Kalimantan Newspaper diraih berkat kerja keras tim yang solid serta lingkungan kerja yang asyik. Timnya diisi sekelompok anak muda sehingga banyak dihasilkan ide yang segar.

Ia menyadari dengan semakin berkembangnya teknologi, akses untuk mendapat informasi atau berita juga begitu cepat dan mudah. Utamanya dari media sosial yang seringkali menjadi acuan anak-anak milenial. Meski demikian, media cetak juga dinilai tak kalah menarik.

Dengan materi yang fresh ditambah dengan tampilan yang menarik, kata Sya, kaum remaja tetap menjadikan halaman Zetizen Pontianak Post sebagai patokan untuk informasi ter-update generasi Z. “Kita juga kan multi-platform. Selain ada di cetak, digitalnya juga ada. Jadi keduanya sinergi,” ungkapnya.

Layouter Zetizen Pontianak Post, Fiqrie Yudhistira menjelaskan pangsa pasar pembaca Zetizen adalah anak muda, yaitu generasi Z. “Tugas kita sebagai media cetak harus menyesuaikan dengan genre-nya anak muda. Toh, anak muda ini yang nantinya akan menjadi pembaca koran kita (Pontianak Post),” katanya.

Menyulap halaman Zetizen menjadi segar dan menarik diakuinya bukan pekerjaan mudah. Sebagai layouter, ia selalu update dengan trend desain dan tata layout yang menjadi tugas utamanya. Menurut Fiqrie, tampilan menarik menjadi suatu kewajiban. Apalagi pangsanya anak muda. Sebelum membaca isi, terlebih dulu mereka akan melihat tampilan yang disuguhkan.

“Itulah kenapa kami selalu menampilkan tatanan halaman yang menarik bagi anak muda. Tetapi tak melepaskan pakem yang tidak bisa dilanggar dalam desain koran. Award kali ini merupakan bonus dan pecutan agar ke depan bisa terus melahirkan halaman anak muda yang menarik,” tutupnya. (iza)