Pop Up Book Media Adaftif PJJ

Penulis Nana Silvia, S. Pd

PENERAPAN pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan sebuah upaya pencegahan penyebaran covid-19. PJJ memunculkan beragam inovasi dari guru yang kemudian memunculkan optimisme dunia pendidikan meski di tengah pandemi.

Dalam konteks pembelajaran PJJ baik daring maupun luring dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari seorang guru agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik memerlukan dukungan fasilitas belajar yang memadai. Dalam konteks PJJ moda daring dibutuhkan fasilitas internet, gawai atau laptop baik di rumah tempat siswa belajar maupun di sekolah tempat guru mengajar. Metode belajar yang berbasis internet memerlukan Learning Manajemen System (LMS) agar pembelajaran berlangsung aktif dan interaktif. Fitur-fitur interaktif yang dapat digunakan zoom, google meet, google classroom, jamboard, kahoot, edmodo dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan PJJ moda luring. PJJ moda luring merupakan sistem pembelajaran yang tidak memerlukan fasilitas berbasis internet. Pembelajaran dapat berlangsung dari rumah dengan menggunakan modul belajar, buku paket, lembar kegiatan siswa, yang tidak menggunakan tatap maya dengan guru. Pembelajaran luring dengan cara tatap muka di kelas dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari pemerintah dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Sejak pandemi mewabah PJJ moda daring menjadi pilihan utama dan terbaik dilakukan walaupun harus menggunakan fasilitas yang mahal dan memerlukan keterampilan menggunakan teknologi bagi guru. Kita sebagai guru asik belajar dengan ilmu-ilmu keteknologian agar dapat melaksanakan PJJ moda daring dengan maksimal. Kita lupa bahwa media belajar yang biasa digunakan pada saat berinteraksi di kelas konvensional masih dapat kita gunakan untuk berinteraksi dengan siswa di kelas daring. Salah satu media yang dapat beradptasi baik untuk PJJ moda daring maupun luring di kelas konvensional yaitu media pop-up book. Media ini dapat digunakan sebagai alat peraga pembelajaran bahasa.

Media pop-up book adalah sebuah buku yang mempunyai bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur tiga dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka, sehingga memberikan efek yang menakjubkan. Bahan pembuatan media ini mudah didapat dan proses pembuatannya sederhana.

Dzuanda (2011: 1), mengemukakan pengertian buku pop-up yakni sebuah buku yang mempunyai bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka.

Joko Muktiono (2003: 65) menjelaskan buku pop-up adalah sebuah buku yang memiliki tampilan gambar yang bisa ditegakkan serta membentuk obyek- obyek yang indah dan dapat bergerak atau memberi efek yang menakjubkan.

Nancy dan Rondha (2012:1) mengatakan, pop-up book is a book that offers the potential for motion and interactive through the use of paper mechanisms such as fold, scrolls, slides, tabs, or wheel. Maksudnya adalah buku yang menawarkan gerakan serta interaktif melalui penggunaan mekanisme kertas seperti lipatan, gulungan, slide, tab, atau putaran.

Menurut Ann Montanaro dalam (Aulia Azmi Masna 2015: 12) menjelaskan bahwa sekilas pop-up mirip dengan origami dimana kedua seni ini menggunakan teknik melipat kertas. Buku pop-up memiliki kelebihan tersendiri dari media lainya diantaranya seperti menampilkan bentuk yang dibuat dengan melipat dan memiliki dimensi.

Pada dasarnya beberapa pendapat yang diuraikan di atas sebenarnya memiliki persamaan. Oleh karena itu, dalam landasan teori ini, penulis menyimpulkan pop-up book merupakan sebuah buku yang didesain dengan gambar tiga dimensi yang menarik agar dapat memberikan efek yang menakjubkan.

Media pembelajaran pop-up book ini memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip umum media berbasis visual. Prinsip -prinsip umum tersebut antara lain pop-up book bentuknya sederhana, dapat menyampaikan pesan secara rinci, interaktif, meningkatkan daya ingat, mempermudah mempelajari materi yang kompleks, dan dapat membedakan komponen-komponen materi secara realistik.

Penerapan media pop-up book dalam kegiatan belajar mengajar akan lebih membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan siswa akan lebih termotivasi untuk belajar karena media pop-up book ini merupakan media yang unik dan menarik yang cocok bagi siswa untuk memunculkan kreativitas. Misalnya, ketika siswa mempresentasikan tugas belajarnya, pop-up book dapat digunakan sebagia alat peraga untuk meningkatkan keaktifan siswa dan kelancaran berbicara

Contoh penerapan media pop-up book dalam pembelajara Bahasa Inggris pada materi teks prosedur dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Kegiatan pendahuluan dapat dilakukan dengan cara (1) siswa mengamati gambar atau video yang ditayangkan guru. (2) Guru dan siswa bertanya-jawab tentang gambar atau video yang ditayangkan guru. (3) Guru menjelaskan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan kegiatan belajar.

Selanjutnya adalah kegiatan inti. Alternatif kegiatan misalnya, (1) guru meminta siswa membentuk kelompok. Bila di kelas daring, cara ini hanya dapat dilakukan pada fitur break out room (2) Siswa mengamati pop-up book yang ditunjukkan guru. Cara ini dapat dilakukan oleh guru baik secara virtual maupun dalam kelas konvensional. (3) Siswa mengidentifikasi bahan dan alat pada teks prosedur. (4) Siswa mengidentifikasi cara/langkah yang digunakan dalam teks prosedur. (5) Siswa mengidentifikasi unsur kebahasaan. (6) Siswa menyimak tentang resep makanan yang didektekan guru sambil mengucapkan setiap kata dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. (7) Siswa mendiskusikan pop-up book yang ditunjukkan guru dengan menyebutkan goal, ingredients dan method/steps. (8) Siswa menggunakan media pop-up book hasil dari karya mereka. Guru memberikan tugas ini sebelum pertemuan berlangsung. (9) Siswa berdiskusi sesuai dengan media pop-up book yang mereka miliki. (10) Siswa melakukan diskusi dengan menggunakan media pop-up book hasil dari karya kelompok lain. (11) Siswa melakukan presentasi dengan menggunakan media pop-up book. (12) Siswa memberikan komentar terhadap hasil presentasi temannya dan guru memberikan penguatan.

Kegiatan penutup dapat diakhiri dengan (1) siswa melakukan refleksi belajar. (2) Siswa dan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama. (3) Guru memberikan tugas di rumah tentang resep makanan/minuman yang mereka sukai. (4) Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan mengucapkan salam dan leave taking expressions.

Langkah-langkah yang diutarakan di atas merupakan sebuah alternatif. Namun saran yang dapat diberikan oleh penulis agar media pop-up book ini efektif penggunaannya, perrhatikan kesesuaian materi atau kompetensi dasar dengan media pop-up book yang akan digunakan. Rancanglah rencana pembelajaran dengan sistematik. Tekankan kejelasan dan ketepatan dalam menggunakan media pop-up book. Pastikan media itu dapat terbaca dan mudah dibaca.

