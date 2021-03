QRIS di Kalbar Tembus 63.067 Merchant

READ NEXT

PONTIANAK – Dalam rangka mendorong implementasi QRIS, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar roadshow ke sejumlah daerah sepanjang pekan lalu. Tak terkecuali di kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Bekerja sama dengan Bank Kalbar, sosialisasi dan Edukasi QRIS ini digelar di aula serta pasar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Camat Entikong Suparman menyambut baik serta “Kami mendukung implementasi QRIS sebagai opsi metode pembayaran serta membantu menekan penularan Covid-19,” ujar Camat Entikong Suparman.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi dan edukasi oleh Tim Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan Tim ShopeePay. Kegiatan diakhiri dengan pendaftaran calon merchant QRIS kepada PJSP yang berpartisipasi pada kegiatan ini.

Selanjutnya, Sosialisasi dan Edukasi QRIS juga dilakukan di Ballroom Mahkota Hotel Singkawang pada komunitas UMKM yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Singkawang serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) wilayah Kota Singkawang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Singkawang Muslimin. Kegiatan diisi dengan penyampaian materi sosialisasi dan edukasi oleh Bank Indonesia Provinsi Kalbar dan ShopeePay, dirangkaikan dengan taklshow 4 PJSP (Link Aja, Maybank, PT BCA Singkawang dan Bank Syariah Indonesia KC Singkawang).

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi dan edukasi QRIS juga dilakukan di Pantai Kura-Kura, Kabupaten Bengkayang kepada pengelola pantai serta masyarakat disekitar lokasi wisata, kegiatan ini bekerja sama dengan PT Bank Mandiri KC Singkawang.

“Sosialisasi ini merupakan rangkaian terakhir kegiatan sosialiasi dan edukasi QRIS serta kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di NKRI yang telah dilakukan di Pos Lintas Batas Negara Entikong dan Kota Singkawang,” ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Jeffri Pakpahan.

Rangkaian kegiatan ini bertujuan memperkenalkan infrastuktur layanan non tunai khususnya QRIS yang menjadi opsi metode pembayaran non tunai yang praktis, cepat dan mudah sesuai tagline QRIS yaitu UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung) serta meningkatkan pengembangan objek wisata di wilayah perbatasan agar lebih terdigitalisasi dari sisi transaksi sehingga layanan non tunai dapat menjangkau seluruh masyarakat di pelosok negeri serta menurunkan rasio unbankable people di wilayah perbatasan.

“Bank Indonesia akan terus mendorong percepatan transformasi ekonomi digital bagi pelaku UMKM melalui perluasan implementasi transaksi pembayaran berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dengan target perluasan 12 juta merchant QRIS di tahun 2021. Ke depan diharapkan rasio inklusi keuangan dapat terus mengalami peningkatan hingga ke pelosok negeri,” ujar dia.

QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR code yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code terstandar. QRIS dikembangkan oleh industri jasa sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

“Pembayaran menggunakan QRIS dapat diterapkan di seluruh jenis transaksi baik pembayaran retail sektor pariwisata ataupun transaksi di sektor lainnya dan tentu layanan QRIS dapat memberikan manfaat bagi efisiensi dan efektivitas layanan pembayaran secara non tunai,” tambah Jeffry.

Implementasi QRIS di Kalbar per Februari 2021 sebanyak 63.067 merchant dengan lima kabupaten/kota tertinggi yaitu Pontianak sebanyak 28.962 merchant, Kabupaten Ketapang sebanyak 10.867 merchant, Kabupaten Kubu Raya sebanyak 5.899 merchant, Kota Singkawang sebanyak 4.036 merchant dan Kabupaten Sanggau sebanyak 2.624 merchant. (ars)