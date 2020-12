Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

READ NEXT

SAMBAS – Sambas dinyatakan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2019. Piagam penghargaan diberikan dalam rangkaian Peringatan Hari HAM ke-72 Tahun 2020 secara daring bersama Presiden RI, Menlu RI, Menko Polhukam RI, dan MenkumHAM RI, serta Ketua Komnas HAM di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (14/12).

Di Kalimantan Barat sendiri terdapat dua kabupaten yang menerima penghargaan tersebut, yakni Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya. Kedua kabupaten itu pun mendapatkan penghargaan sebagai bagian Apresiasi Kementerian Hukum dan HAM RI atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas dan KKR pada bidang HAM.

Penghargaan yang diberikan saat peringatan Hari HAM yang mengusung tema recover better – stand up for human rights, disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Perwakilan Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Kalbar.

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut bagian dari apresiasi pemerintah atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas. “Alhamdulillah, upaya bersama dalam membina dan mengembangkan kabupaten yang peduli akan Hak Asasi Manusia, diapresiasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM. Ini merupakan prestasi membanggakan. Selamat kepada semua jajaran dan dukungan masyarakat Kabupaten Sambas atas capaian ini,” kata Bupati usai menerima langsung penghargaan yang didampingi Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Sambas, Marjuni.

Bupati mengajak seluruh jajaran tetap semangat bekerja dan menghadirkan prestasi kinerja terbaik, sehingga ke depannya Sambas menjadi lebih baik lagi dengan penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM. “Harapannya, ke depan Kabupaten Sambas terus meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM, kemudahan-kemudahan pelayanan dan menjangkau seluruh lapisan tanpa diskriminasi,” kata Bupati.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sambas, Fery Madagaskar, melalui Kabag Hukum Setda Sambas, Marjuni, mengungkapkan bahwa Kabupaten Sambas sudah dua kali berturut-turut dinyatakan sebagai Kabupaten Peduli HAM. Tahun pertama, sebut dia, Kabupaten Sambas menerima penghargaan tersebut pada 2019 atas capaian Kabupaten Peduli HAM Tahun 2018. “Tentunya ini sangat membanggakan. Apa yang sudah dilakukan bersama dinilai baik oleh Pemerintah Pusat. Semoga semua semakin berkomitmen mewujudkan kepedulian ini,” kata Marjuni. (fah)