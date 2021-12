Rayakan Pergantian Tahun dengan Makan Malam di Wonderland-nya ASTON Pontianak  

PONTIANAK – Momen pergantian tahun identik dengan acara bersama keluarga maupun teman-teman tercinta. Di tahun ini Aston Pontianak Hotel & Convention Center menghadirkan konsep yang tidak seperti biasanya, yaitu mengusung tema i wish in wonderland . Makan malam akan diadakan pada Jumat, 31 Desember 2021 dimulai dari pukul 19:00 WIB sampai dengan 22:00 WIB di Majesty Poolside dengan menyajikan Aneka Menu Japanese, Oriental hingga Western dengan konsep BBQ dan All Around Food.

“Wonderland ini akan menyediakan banyak spot foto dan penuh dengan dekorasi dari Mekarsari dan Simplicity” ujar Riky Ismail selaku Food & Beverages Manager. “paket makan malam ini sangat terjangkau, Rp 220.000nett/Orang bisa menikmati semua sajian menu makanan dan juga berkesempatan memenangkan Grand Prize Uang Tunai 2 juta rupiah serta Hadiah Lucky Draw lainnya,” imbuhnya.

Karena tempat terbatas dengan penerapan protokol kesehatan, disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu dengan menghubungi 0561-761118 atau WA ke 081256598676/0895619235611 atau bisa juga melalui Instagram ASTON Pontianak (@astonpontianak). Acara ini didukung oleh Mekarsari Decoration, Simplicity Bride dan GreyStudio. (mrd)