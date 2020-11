Razia Ops Pekat Kapuas 2020 di Mempawah, Jaring Pasangan Mesum dan Pesta Sabu

READ NEXT

MEMPAWAH – Tim Ops Pekat Kapuas 2020 Polres Mempawah melaksanakan razia di sejumlah penginapan dan fasilitas umum di Kota Mempawah, Sabtu (22/11) malam. Alhasil, petugas mengamankan empat pasangan mesum dan empat pelaku pesta sabu-sabu di sejumlah penginapan di Kota Mempawah.

Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Sukmawansyah, melalui Paur Humas, Bripka Susworo membenarkan informasi kegiatan razia yang dilaksanakan Satgas dalam rangka Ops Pekat Kapuas 2020 di wilayah hukum Polres Mempawah tersebut. Susworo mengungkapkan, empat pasangan mesum yang terjaring razia yakni RE (40) dan pasangannya YU (33). Keduanya, menurut dia, merupakan warga Kabupaten Landak. Kemudian, dia menambahkan, MB (27), warga Karang Anyar, Kabupaten Jepara; dan pasangannya EW (23), warga Teluk Keramat, Sambas.

“Kedua pasangan ini terjaring saat petugas melakukan razia dan pemeriksaan di Penginapan Kalsul Mempawah. Pasangan ini tidak dapat menunjukkan dokumen sah pernikahannya kepada petugas,” jelas Susworo, Ahad (22/11) siang di Mempawah.

Kemudian, mereka juga mengangkut pasangan mesum dengan inisial ZF (26), warga Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang; dan pasangannya IS (21), warga Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir. Pasangan ini, menurutnya, terjaring razia di Penginapan Chandrasari.

“Sama dengan dua pasangan sebelumnya, pasangan yang ditemukan sedang berduaan di salah satu kamar di Penginapan Chandrasari Mempawah ini juga tak dapat menunjukkan dokumen sah suami istri sebagaimana telah diatur dalam UU,” kata dia.

Terakhir, sambung Susworo, Satgas melaksanakan razia dan pemeriksaan di Penginapan Teratai Mempawah. Di lokasi itu, petugas mengamankan pasangan mesum yang diduga lesbian berinisial DD (21), warga Kabupaten Landak; dan pasangannya RI (31), warga Kecamatan Mempawah Hilir.

“Pasangan ini diduga menjalin hubungan sejenis alias lesbian. Semua pasangan mesum ini, kita angkut ke Mapolres Mempawah untuk didata dan diberikan pembinaan,” tuturnya.

Tak hanya mengamakan pasangan mesum, dalam kegiatan itu Satgas Ops Pekat Kapuas Polres Mempawah turut mengamankan empat orang terdiri dari dua laki-laki dan perempuan yang kedapatan menggelar pesta sabu-sabu di salah satu kamar di Penginapan C di Kota Mempawah. Susworo mengungkapkan, empat pelaku tersebut berinisial HE (49), warga Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir; kemudian IS (46), warga Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan dua pelaku lain, menurutnya, berjenis kelamin perempuan berinisial SU (40), warga Kecamatan Singkawang Tengah; dan rekannya LI (18), warga Kecamatan Singkawang Utara.

Susworo menjelaskan, penggeledahan bermula ketika Satgas Ops Pekat Kapuas 2020 melakukan razia dan pemeriksaan di sejumlah penginapan dan fasilitas umum di Kota Mempawah. Saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di salah satu kamar di Penginapan C di Jalan GM Taufik Mempawah, petugas mendapati empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

“Ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar, petugas mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,75 gram. Kemudian, alat hisap pipet yang terbuat dari plastik dan korek api. Diduga, para pelaku ini sedang pesta narkoba di kamar penginapan,” tukasnya.

Selain itu, Satgas Ops Pekat Kapuas 2020 Polres Mempawah turut menertibkan puluhan pemuda-pemudi yang nongkrong di fasilitas umum Taman Bestari, Water Front Mempawah, Jalan Chandramidi, Taman Teratai, Taman Aulia dan Jembatan Baru Mempawah. Mereka dilakukan pendataan dan diberikan pengarahan serta pembinaan, agar tidak mengulangi perbuatannya. (wah)