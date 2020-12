Review TV Serial Dash & Lily, NYC Christmas at Its Best

MENJELANG akhir tahun, TV serial Dash & Lily membuat penonton terhibur dengan setting hari Natal di New York City. Lampu kelap-kelip, masyarakat berkumpul dengan orang terkasih, dan Christmas jingle terdengar di penjuru kota. Sayang, tahun ini kita nggak bisa lagi melihat kemegahan Natal di NYC seperti biasanya. If you miss it, menonton Dash & Lily sepertinya cukup mengobati. Give it a try!

Dash (Austin Abrams) adalah anak orang kaya yang nggak suka hari Natal karena merasa kesepian. Suatu hari, dia menemukan buku catatan berwarna merah di toko buku yang berisi tantangan dari seseorang. Tanpa dia sadari, orang tersebut adalah Lily (Midori Francis). Dia adalah orang yang sangat menyukai hari Natal. Namun, ternyata keluarganya punya acara masing-masing.

Untuk mengobati kesepiannya, dia memulai the book of dare. Dari sana, kisah Dash dan Lily dimulai. Bagi Lily yang nggak pernah punya pacar, dia memulai tantangan ini untuk menemukan tambatan hati. Sementara itu, bagi Dash yang baru saja putus, dia ingin move on. Lily, lewat buku merahnya, bisa membuat Dash menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satunya adalah mendengar kata hatinya saat berargumen dengan sang ayah. Yup, the lonely rich boy has parents’ issues. Sayang, saat dia lagi seru-serunya “bermain” dengan buku merah Lily, Sofia (Keana Marie), sang mantan, datang lagi. Akankah Dash dan Lily bertemu dan jatuh cinta?

Menonton Dash & Lily benar-benar menyenangkan. Selain setting suasana Christmas-nya, hubungan mereka berdua cukup manis dan relatable. Oh, para kutu buku mungkin bakal iri sama Lily nih! Nggak banyak lho cowok keren kayak Dash yang tertarik dunia literasi. Selain itu, sepanjang cerita, penonton bisa banyak belajar tentang persahabatan, kisah cinta, bahkan keluarga. Lily berasal dari keluarga Asia lho. Definitely can relate!

TV serial garapan Joe Tracz ini adalah adaptasi dari novel serial yang berjudul Dash & Lily’s Book of Dares karya David Levithan dan Rachel Cohn. Novel bergenre young adult (YA) tersebut terdiri atas tiga buku dan kemungkinan serialnya akan diteruskan ke buku ke-2.

“Aku akan senang sekali memainkan buku ke-2 dan ke-3. Oh iya, David dan Rachel sering datang ke tempat syuting untuk menulis buku ke-3 lho!” ujar Austin kepada TV Line.

Meski nggak tahu pasti apakah akan ada Dash & Lily 2, Austin tetap optimistis. “Netflix harus lihat angka dan sebagainya sebelum membuat keputusan. Aku nggak tahu pasti sih, tapi bisa aja (dilanjutkan),” tambahnya.

Sejak dirilis pada 10 November, Dash & Lily berhasil menduduki peringkat daftar 10 tontonan terbaik di Amerika Serikat. Serial ini cocok ditonton penikmat film To All the Boys I’ve Loved Before dan Kissing Booth. Oh iya, Jonas Brothers juga terlibat lho! Bahkan, Nick Jonas mendapat lines berdialog dengan para pemain Dash & Lily. JoBros lovers harus nonton nih! (c12/rat)