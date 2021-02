Sambut Imlek dan Valentin, Mercure Pontianak Hadirkan Menu Special

PONTIANAK – Menyemarakkan perayaan Tahun Baru Imlek 2572 dan untuk menghangatkan momen hari kasih sayang atau Valentine pada Februari ini, Hotel Mercure Pontianak City Center kembali menghadirkan promo spesial.

Marketing Commucation Mercure Pontianak, Dwiana Ratna Fransiska mengatakan, promo spesial bagi para pengunjung setia Hotel Mercure Pontianak akan berlangsung di tanggal 12 Februari saat perayaan imlek serta pada Valentine Day di tanggal 14 Februari.

“Perayaan tersebut sangat cocok dirayakan bersama orang terkasih maupun keluarga,” ujarnya.

Hotel ini mengangkat Shanghai Night Buffet Dinner yang dibanderol seharga Rp108,000 Nett per orang.

Tamu dapat menikmati semua makanan yang tersedia (All You Can Eat) seperti, Crispy Fish Salad, Chicken sweet corn soup chili soya, Steamed Rice ,Nasi Goreng Yong Chow, Salty Eggs Dori , Puding Alpukat Sago “Mei Lo” Susu Coklat , Kue Keranjang ,Stall Mie Bebek Panggang saus spesial ,Ramen Noodle , aneka dimsum dan siomai serta banyak pilihan stall yang tersedia bagi para tamu yang ingin menikmati malam pergantian tahun baru imlek 2572.

Sementara pada hari Valentin, harga dibandrol senilai Rp 500.000 Nett per pasangan. Syarofallah, Assistant Food & Beverage Mercure Pontianak City Center menerangkan Momen perayaan kasih sayang pastinya ditunggu — tunggu bagi pasangan ataupun keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama orang terkasih.

“Tidak hanya itu, paket Romantic Dinner Set Menu ini menghadirkan 4 Courses yang dimulai dari Appetizer Crab orange fresh salad with mustard and orange dressing, Mushroom Cream Soup, Main courses dengan pilihan Grill of beef tenderloin served with mash potato and vegetable atau Grill Salmon Fish served with Rosti Potato and juga Pineapple salsa, serta dessert seperti Avocado Mouse. Paket Valentine ini juga sudah termasuk Gift Chocolate Praline, Games & doorprize, Photo booth serta Romantic Live Music.

Siska menambahkan event Valentine di tahun ini sangat special dengan adanya doorprize menarik yang telah disiapkan dari Ozthetique Pontianak — klinik kecantikan yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 115 Pontianak.

“Akan ada beberapa Voucher treatment serta goodie bag menarik dari Ozthetique Pontianak bagi pasangan-pasangan yang akan menikmati paket valentine di hotel Mercure Pontianak City Center. Tidak hanya itu, tamu yang menikmati momen Valentine juga akan mendapatkan kesempatan memenangkan voucher menginap di Hotel Mercure Pontianak. (ars)