Sastra: Hard Core Keagamaan

Oleh: Khairul Fuad*

Sastra aspek penting dalam melengkapi unsur-unsur kehidupan umat manusia sekaligus membedakan dengan unit lain dalam sistem kosmologi. Dalam sistem kosmologi dikategorikan sebagai unit sendiri, yaitu mikrokosmos yang dipahami sebagai manusia, sebaliknya, di luar manusia justru beragam dan berjenis dari makhluk hidup disebut makrokosmos. Eksklusivitas manusia karena kekuatan keaksaraan yang salah satunya diwujudkan melalui sastra.

Sastra juga merupakan unit dari sistem humanitas (kemanusiaan) yang telah berusia lama seusia evolusi peradaban manusia, dari primitif sampai canggih (sophisticated) seperti sekarang ini. Termasuk, dari kelisanan (orality) sampai keaksaraan (literacy) yang selalu digalakkan di setiap ranah kehidupan. Sastra pun sistem literasi yang memiliki fleksibilitas membangun sebuah wawasan sebagai literasi sendiri dalam bingkai literasi sastra, literacy of the literacy.

Oleh karena itu, wajar jika sastra bagian dari ingatan kuat yang transformatif secara turun-temurun. Dalam wacana sastra lisan (oral literature) dijumpai sastra-sastra tutur yang merupakan warisan berupa ingatan kuat terhadap sebuah wilayah. Bahkan, ingatan kuat itu dimaklumi oleh masyarakat di luar wilayah tradisi warisan tersebut. Termasuk, ingatan kuat itu dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan wilayah-wilayah yang membawahkannya.

Pada proses yang lebih canggih, ingatan kuat itu tetap berlaku di tengah masyarakat kepada seseorang (literary figure), wilayah (literary place), atau kondisi tertentu. Bahkan, sebuah cuplikan sastra menjadi ingatan kuat kepada seorang sastrawan, termasuk dari judul karya saja muncul ingatan kuat itu sekaligus genre-nya segala. Sastra tidak berlebihan jika merupakan hegemoni kepada masyarakat melalui sistemnya sendiri menjadi ingatan kuat .

Melalui ingatan kuat sastra menarik pendapat Amin Abdullah, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam buku barunya Multidisiplin, Interdisipliner, & Transdisipliner Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer. Sastra (story telling), baik lisan (oral) maupun tulis (written) bersama aspek keagamaan lain merupakan hard core (lapis dasar) keagamaan yang dipandang sebagai wilayah interpretatif manusia (Abdullah, 57: 2020).

Sementara itu, aspek selain sastra adalah dzat yang mengatasi kemampuan manusia (belief in a certain things) yang disistematikan sebagai dogma (kredo). Ritual ibadah (perform certain activities), kitab suci (Hallowing a certain text), karisma seseorang (invest authority in certain personality/great leader) seperti tokoh berpengaruh dan pemimpin besar. Akhirnya, kelompok masyarakat yang menyusun sistem moral (code of conduct) (Ibid, 57–58).

Hard core sangat terkait dengan sakralitas keagamaan sebagaimana diungkapkan Amin Abdullah, yang memicu emosional pemeluknya sekaligus memang sifat dasar keagamaan. Hanya saja pembiaran emosional itu hanya akan dibayar mahal dengan fanatisme, absolutisme, bahkan klaim kebenaran (truth claim) (Ibid, 56–57). Hard core perlu upaya interpretasi untuk menghindari kendala-kendala tersebut.

Oleh karena itu, sastra kerap dijadikan sarana inspirasi dan aspirasi orang atau kelompok dalam menjalankan prosesi keagamaan. Pendek kata, Sastra itu literacy of the literacy maka dapat mengatasi literasi agama ke dalam literasi sastra. Misalnya, sejarah Nabi Muhammad saw. sebagai sisi keagamaan dapat dikemas apik melalui karya sastra yang akrab disebut oleh sebagian masyarakat dengan al-Barzanji. Jadi, tidak berlebihan jika sastra merupakan kebiasaan pemikiran (habit of mind) pada masyarakat sebagai ruang internalisasi dan ekspresi diri.

Lapis dasar sastra dalam ranah keagamaan dipicu oleh pembakuannya dalam kelembagaan internalisasi yang difasilitasi oleh pendidikan dan diangkat ke permukaan oleh situasi sosial-politik. Sisi lain, lapis dasarnya juga dipicu oleh kelembagaan ekspresi dalam sebuah karya, baik, puisi, cerpen, maupun drama. Institusionalisasi seperti itu berpotensi besar membentuk kebiasaan pemikiran (habit of mind) masyarakat (institution and artistic expression).

Institusionalisasi atau kelembagaan itu menjadi faktor mudahnya aktualisasi saat beririsan dengan aspek lain, yang dalam hal ini adalah keagamaan. Sastra menjadi galib dipertemukan oleh agama, baik dalam sebuah kemasan karya, maupun dalam irisan pengetahuan. Kemasan karya merupakan mutualisma agama sebagai wawasan dan sastra sebagai wadah, yang mewujud dalam bentuk lain. Dalam irisan pengetahuan dapat dipahami melalui adanya bentuk (pattern) wacana yang sama antara sastra dan agama, seperti orientasi esoterik.

Sastra bagian dari lapis dasar (hard core) keagamaan merupakan wilayah interpretatif sebagaimana lontaran Amin Abdullah, tetapi sebenarnya sastra sendiri merupakan wilayah interpretatif. Sastra sebagai sebuah karya mengalami ketergantungan (dependent) saat masih di tangan pengarangnya dan merdeka (independent) saat dipublikasi sampai di tangan pembaca. Merdeka dalam artian bebas interpretatif terhadap pembacaan karya sastra sesuai wawasan.

Kemungkinan, sastra relasi agama terkait pendapat Amin Abdullah sebagai karya yang menjadi kebiasaan pemikiran (habits of mind) dan mewujud kepercayaan (belief) melalui kelembagaan. Proses semacam ini menghantarkan dan mengantarkan sastra sebagai hard core keagamaan, yang tidak hanya sebagai kebiasaan, tetapi menjadi kepercayaan. Oleh karena itu, wilayah sastra seperti itu perlu interpretatif yang diwanti-wantinya melalui bantuan ilmu sosial lainnya sebagai alternatif interdisipliner di era kekinian yang selalu berubah. **

*Penulis adalah peneliti sastra Balai Bahasa Prov.Kalbar.