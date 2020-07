Sempat Dibilang Gila, Kiprah Mereka Kini Terlupakan

Sekadar Tahu

TANGGAL 26 Juli telah dicanangkan UNESCO sebagai Hari Mangrove Sedunia. Pada peringatan the International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem yang pertama di tahun 2016, UNESCO menekankan pentingnya melindungi mangrove sebagai bagian dari Agenda for Sustainable Development. (Berbagai Sumber)