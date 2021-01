Sriwijaya Air Hilang Kontak, Sederet Artis Ikut Berduka

JAKARTA – Sederet selebritas tanah air turut berduka mendengar pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute Jakarta-Pontianak hilang kontak, Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB.

Ifan Seventeen salah satunya. Penyanyi asal Pontianak ini mengungkapkan bahwa temannya, Ihsan Adhlan Hakim merupakan salah satu penumpang di pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang hilang kontak pada Sabtu (9/1).

Hal itu diketahui dari unggahan Ifan Seventen di akunnya di Instagram. Ia mengunggah foto artikel peristiwa tersebut. Dalam unggahan tersebut, ia berdoa agar penumpang di pesawat itu diberi keselamatan. Termasuk rekannya bersama sang istri.

“Ya Allah selamatkanlah semua yang ada di sana (pesawat Sriwijaya Air, red), ada temanku sama istrinya di sana. Ya Allah semoga selamat ya Ihsan Adhlan Hakim,” tulis Ifan.

Penyanyi Krisdayanti juga turut berempati atas peristiwa hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu tersebut. Melalui akunnya di Instagram, ia mengunggah ulang potongan video ilustrasi pesawat Sriwijaya Air bersiap menyambut penumpang dengan protokol kesehatan.

“Innalilahi wainnalilahirajiun. My sincere condolences are extended to the families and friends of those who lost their lives so tragically in the @sriwijayaair plane crash on this day of mourning,” tulis Kridayanti.

Istri Raul Lemos ini juga mengirim doa untuk para korban yang meninggal dunia dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. “I share your pain. I send my prayers to you all. May the departed rest in peace,” lanjut Kridayanti

Selain Krisdayanti, sejumlah artis juga berkabung atas hilang kontaknya Sriwijaya Air SJ 182. Anggun menyampaikan belasungkawa melalui unggahan di akunnya di Twitter. “Panjat doa untuk Sriwijaya Air,” cuitnya.

Lalu ada Chef Arnold Poernomo yang mendoakan semua kru dan penumpang Sriwijaya Air. “Praying for all crew and passengers of #SriwijayaAir,” tulis Chef Arnold. Ernest Prakasa juga mencuit ulang laporan akun @flightradar24 terkait perkiraan posisi terakhir pesawat SJ 182.

Artis Teuku Wisnu juga membagikan kabar duka tersebut melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram. “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, berita duka di awal tahun. Pesawat Sriwijaya SJ-182 Jakarta-Pontianak dikabarkan menghilang di sekitar wilayah Kepulauan Seribu,” tulis Teuku Wisnu, Sabtu (9/1) petang.

Pemain sinetron Cinta Fitri itu mengajak masyarakat untuk mendoakan pesawat SJ-182 Jakarta-Pontianak yang hilang kontak. Teuku Wisnu berharap para penumpang bisa selamat dari insiden tersebut. “Mohon doanya teman-teman,” sambung Teuku Wisnu. (jpnn)