Superhero Pemburu Roh Jahat

The Uncanny Counter

JOE Byeong-gyu pasti sangat bersyukur sudah mengambil peran So-mun dalam The Uncanny Counter. Sebab, drama adaptasi webtoon yang berjudul sama ini berhasil menarik perhatian penonton di tengah kehebohan tim Dol-san vs tim Ji-pyeong dari Start-Up. Yap, episode perdananya mendapat rating 2,7 persen dan 4,3 persen untuk episode kedua! Padahal, saat itu drama Start-Up masih tayang di hari yang sama. Daebak!

The Uncanny Counter bercerita tentang empat pemburu roh jahat yang disebut Counter. Mereka adalah Ga Mo-tak (Yu Jun-sang), Chu Mae-ok (Yum Hye-ran), Do Ha-na (Kim Sejeong), dan anggota paling baru, So Mun (Joe Byeong-gyu). Nah, pada minggu pertama, kita disuguhi proses perekrutan So Mun dan dijelaskan juga setting serta permasalahan yang mereka harus hadapi.

Drama ini sungguh terasa sangat fresh di tengah tren drama Korea romantis seperti Start Up (tvN) dan More than Friends (JTBC). Apalagi, sudah jarang sekali melihat drama tentang anak sekolah yang digambarkan secara realistis. Buktinya, fisik So Mun (satu-satunya Counter yang masih sekolah) digambarkan nggak sempurna bak model kelas atas. Tentu dibandingkan kedua sahabatnya, dia good-looking. Dia juga datang dari keluarga biasa dan bahkan masih mendengarkan lagu lewat Walkman peninggalan ibunya.

Yap, orang tua So Mun meninggal karena kecelakaan dan So Mun tinggal dengan kakek dan neneknya. So Mun suka sekali menggambar. Bersama Im Ju-yeon (Lee Ji-won) dan Kim Ung-min (Kim Eun-soo), mereka suka membuat plot cerita fiktif (mungkin untuk komik atau webtoon). Mereka bertiga benar-benar terlihat seperti pelajar pada umumnya. Sayang, Ungmin sering menjadi target bully anak wali kota, Shin Hyeok-u. So Mun yang kekuatannya menjadi tiga kali lebih besar setelah menjadi Counter berani membalas para bullies karena nggak tahan melihat sahabatnya kesakitan.

Nah, kisah ini yang membuat The Uncanny Counter lebih menarik. Kita pasti penasaran sampai kapan So Mun bisa menyembunyikan kekuatannya. Apalagi, kakinya yang cacat sudah sembuh lho! Sekarang dia bisa berlari bebas dan bahkan ikut bermain bola. Kan pasti gatal ya kalau nggak show off. Padahal, salah satu syarat menjadi Counter adalah merahasiakan identitas.

Oleh karena itu, tiga Counter lain membuka Depot Mi Eonni. Sejauh ini, akting Byeonggyu sebagai pemeran utama cukup bagus. Memang nggak sempurna, tapi acceptable kok. Aktor kelahiran April 1996 ini pasti berjuang keras agar nggak mengecewakan lawan mainnya yang kebanyakan adalah senior papan atas. Selain itu, akting Se-jeong patut diapresiasi. Apalagi, kali ini dia nggak memainkan karakter lovey dovey, tetapi karakter yang lebih tomboi dan dark. Keren juga!

Buat kamu yang bosan menonton drama romantis, you should try this! The Uncanny Counter tayang setiap Sabtu dan Minggu dan bisa ditonton secara legal lewat Netflix. Surprisingly, cowok-cowok yang biasanya nggak suka drama Korea bisa tertarik karena unsur action dan komiknya. Yuk, tonton bareng doi! (c12/rat)