Tensi Perang Dagang Mereda

Permintaan Ekspor Diprediksi Naik

JAKARTA – Perseteruan dagang dua raksasa ekonomi, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, mereda. Dilansir dari Reuters, dua negara tersebut akhirnya menandatangani kesepakatan dagang fase pertama. Dalam kesepakatan itu, dua negara tersebut sepakat tidak menaikkan tarif sampai perjanjian fase selanjutnya.

Meski kesepakatan itu secara definitif belum menggambarkan bahwa trade war sudah usai, pengamat dan investor berharap momen tersebut menjadi langkah penting pemulihan ekonomi global. Kesepakatan perdagangan fase pertama antara AS dan Tiongkok diteken pada Rabu (15/1) waktu setempat oleh Presiden AS Donald Trump dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He.

Pelaku usaha berharap hal itu terus berlanjut pada tahap yang semakin positif sehingga mampu menghilangkan tensi perang dagang. ”Penurunan tensi perang dagang kita harapkan dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi dunia,” ujar Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Kamdani kemarin.

Shinta juga berharap hal tersebut berdampak pada penetrasi ekspor Indonesia. Sebab, permintaan ekspor dari Tiongkok tahun lalu terpantau turun karena tekanan pada pertumbuhan industri mereka akibat perang dagang. ”Selain Tiongkok, kita berharap pasar-pasar utama yang terdampak trade war seperti Eropa juga bisa meningkatkan permintaan,” ucapnya.

Keraguan pelaku usaha terhadap dampak positif kesepakatan AS-Tiongkok memang cukup beralasan. Sebab, dalam kesepakatan tersebut, AS masih akan mempertahankan sebagian besar tarif impor kepada Tiongkok dan sebaliknya. Hanya, kesepakatan itu akan mengerem dua negara tersebut untuk tidak menaikkan tarif yang sudah ada. Di samping itu, kesepakatan tersebut juga berisi komitmen dua negara itu atas pembelian barang dan jasa manufaktur, energi, pertanian, dan sebagainya. ”Kalau dampaknya terhadap pemulihan ekonomi dunia terlalu minim, kemungkinan adanya peningkatan permintaan terhadap ekspor nasional juga lebih terbatas,” jelasnya.