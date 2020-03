Tertular di Ruang Dansa

A passenger wearing a face mask has her temperature checked in Surabaya on March 5, 2020. – Indonesia on March 2 confirmed its first COVID-19 coronavirus cases, saying a 64-year-old woman and her daughter, 31, tested positive. Globally, the coronavirus has infected more than 95,000 people and killed over 3,200 people. (Photo by JUNI KRISWANTO / AFP)

Kasus Positif Covid-19 Jadi Empat JAKARTA – Pencarian orang-orang yang terlibat kontak dekat dengan kasus 1 dan 2 Covid-19 membuahkan dua kasus positif lain. Kedua pasien yang disebut dengan kasus 3 dan 4 itu kini menjalani isolasi di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Ada pula lima pasien lain dari kontak dekat kasus 1 yang diisolasi dan berstatus suspect. Konfirmasi kasus tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto di Kantor Presiden kemarin (6/3). Keduanya merupakan kontak dekat dari kasus 1 yang berinteraksi di ruangan dansa yang sama. Temuan keduanya berawal dari contact tracing (pelacakan) yang dilakukan terhadap kasus 1. Sedangkan kasus 2 tidak memiliki close contact dengan orang lain. Contact tracing dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melibatkan kepolisian dan BIN. Hasilnya didapatkan 80 orang yang diduga terlibat dalam kegiatan dansa pada 14 Februari. Dari total 80 orang itu kemudian dikerucutkan menjadi 20 orang yang berada satu ruangan dengan kasus 1. “Dua puluh orang itu didalami lagi sedekat apa interaksinya dengan kasus 1. Hasilnya didapati tujuh orang. ’Tujuh ini yang kemudian kami bawa semuanya ke rumah sakit, di Saroso (rumah sakit),’’ terang Yuri. Di RS tersebut, ketujuh orang itu diisolasi karena menunjukkan gejala fisik yang mengarah pada influenza, meski tidak berat. Mereka masih tergolong mengidap influenza sedang dan ringan. ’’Kalaupun panas, tidak terlalu tinggi. Pilek-pilek sedikit dan sebagainya,’’ lanjut Yuri. Mereka lalu menjalani serangkaian tes untuk memastikan apakah ada virus corona di dalam saluran pernafasannya. ’’Dari tujuh orang ini, kita dapatkan dua orang confirm positif (Covid-19) yang kita sebut sebagai kasus nomor 3 dan 4,’’ ungkap pria yang juga menjabat Sekretaris Ditjen P2P Kementerian Kesehatan itu. Kondisi keduanya secara fisik seperti sakit flu pada umumnya. Suhu badannya menunjukkan angka 37,6 dan 37,7 derajat, mendekati ideal. Ada pula keluhan batuk dan pilek tetapi tidak ada sesak nafas. Kondisi mereka terus diintervensi agar membaik. Masing-masing berusia 33 dan 34. Yuri menuturkan, lima orang rekan mereka akan melanjutkan masa isolasi untuk memastikan mereka sembuh dari influenzanya. Saat ini status mereka adalah suspect Covid-19. Bila sudah dipastikan negatif Covid-19, kelima orang itu akan dipulangkan. Pihaknya memilih ekstra hati-hati dan tidak mengambil risiko dengan langsung memulangkan kelima orang tersebut. “Nanti bisa menjadi subklaster baru seandainya positif,’’ tuturnya. Di saat yang sama, Yuri juga membantah bahwa ada satu ABK Diamond Princess positif Covid-19. ’’Diamond Princess masih suspect. Jangan diklaster dulu,’’ ujarnya. Sedangkan 68 rekannya sudah dipastikan negatif Covid-19. Begitu pula dengan pasien yang meninggal di RSPI. Yuri menyebutkan, penyebab meninggalnya adalah sepsis bacterial. Pneumonia akibat bakteri. Sementara, hasil uji virus menyatakan negatif corona. Pasien itu pun tidak ada dalam daftar klaster penyebaran Covid-19. ’’Saya tidak mendapatkan laporan bahwa dia terkonfirmasi coronavirus karena bukan bagian dari klaster ini,’’ ucapnya. Terkait dengan keberadaan kasus 3 dan 4, pihaknya segera menugaskan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan contact tracing. Siapa saja orang-orang yang berhubungan dengan kasus 3 dan 4 dilacak, terhitung sejak mereka mulai ada gejala influenza. Bila nanti ditemukan ada suspect baru dari close contact kasus 3 dan 4, mereka akan menjadi subkluster. Secara keseluruhan, saat ini ada 11 Suspect Covid-19 yang sedang ditangani. Lima di antaranya adalah close contact kasus 1 dan 2. Satu orang ABK Diamond Princess, dan sisanya tersebar di beberapa tempat. Mereka saat ini masih terus dirawat dan hasil uji virusnya sedang berjalan. Sementara itu, kondisi kasus 1 dan 2 sendiri dinyatakan sudah membaik. Pemerintah masih menunggu hasil uji virus terhadap mereka.’’Kalau diperiksa lagi hasilnya negatif, maka ini dinyatakan sembuh,’’ jelasnya. Prosedur dan kriteria yang sama juga telah digunakan untuk menyatakan kesembuhan sekitar 55 ribu pasien positif Covid-19 di beberapa negara. Mereka semua juga sudah dipulangkan. Sementara itu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Anung Sugihantono menyatakan gelombang kedua harus diwaspadai dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Hal ini berkaitan dengan surveilan aktif, termasuk uji sampel. Kementerian kesehatan melalui sepuluh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan siap melakukan pengujian sampel. Namun pengujiannya baru sebatas menemukan virus corona. Jika ditemukan, selanjutnya akan diserahkan ke Badan Litbang Kemenkes (Balitbangkes). ”Yang berhak mengonfirmasi itu Balitbangkes,” ucapnya. Anung menjelaskan, pemeriksaan penyakit karena virus yang paling sederhana adalah dengan pemeriksaan darah. Jika leukositnya turun artinya terinfeksi virus. ”Kalau sudah diketahui infeksinya karena virus maka dicari virusnya jenis apa. Kalau ditemukan itu virus corona, dilakukan genom sequence,” beber Anung. Jika ada orang yang positif Covid-19, antibodi-nya akan naik pada hari kedua hingga ke tujuh. Setelah itu, antibodinya turun. Karena itulah, pengambilan spesimen terhadap pasien Covid-19 dilakukan beberapa kali yakni di hari kelima, kesepuluh, dan ke 13 atau 14. ”Ini terkait apakah bisa menularkan atau tidak,” tuturnya. Sementara itu, kemarin Kantor Staf Presiden mengumumkan protokol yang digunakan sebagai arahan publik dalam menyikapi Covid-19. Ada beberapa protokol, mulai di bidang pendidikan, ruang publik dan transportasi, komunikasi, serta kesehatan. Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menjelaskan, protokol kesehatan selama ini sudah cukup jelas. Bila masyarakat merasa kurang sehat, hendaknya segera memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. ’’Yang kita patok adalah suhu tubuh pada posisi demam 38 derajat Celsius,’’ terangnya. Bila batuk atau pilek, sebaiknya beristirahat di rumah. Apabila sesak nafas, segera berobat ke faskes terdekat dengan mengenakan masker. Di forum yang sama, Kementerian Hukum dan HAM juga mengumumkan penolakan terhadap 118 WNA untuk masuk ke Indonesia terkait antisipasi Covid-19. Penolakan itu dilakukan selama periode 6 Februari-5 Maret. Mereka berasal dari 30 negara. ’’Mereka adalah yang selama 14 hari ada di episentrum di China, dari paspornya,’’ terang Direktur Lalu Lintas keimigrasian Ditjen imigrasi Cucu Koswala. Penolakan juga dilakukan bila ada WNA yang suhu badannya di atas 38 derajat. Mereka diminta kembali ke negaranya menggunakan pesawat yang membawa mereka ke Indonesia. Baru-baru ini, penolakan akhirnya juga diberlakukan kepada WNA yang baru saja mengunjungi beberapa daerah di Italia, Iran, dan Korsel. Bagi WNA yang sempat berkunjung ke episentrum, mereka harus berada di luar episentrum setidaknya selama 14 hari sebelum ke Indoensia. ’’Walau sudah lebih dari 14 hari tetap kami mintakan surat keterangan bebas corona dari otoritas kesehatan setempat,’’ lanjut Cucu. Itu pula yang menjadi jawaban mengapa masih ada ratusan WN Tiongkok yang datang ke Indonesia. Mereka bisa lolos karena sudah tinggal lebih dari 14 hari di luar Tiongkok dan memiliki surat keterangan bebas Covid-19. Setibanya di Indonesia, protokol kesehatan berlaku bagi mereka. Suhu tubuh harus di bawah 38 derajat. Sebelum masuk pemeriksaan keimigrasian, mereka terlebih dahulu melewati thermal scanner. Bila suhunya lebih dari 38, maka mereka langsung ditolak tanpa perlu menjalani pemeriksaan imigrasi.(byu/lyn/wan/mia/ syn)