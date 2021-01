Tiga Daerah Nihil Cadangan Pangan 

PONTIANAK – Di tengah gelombang bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor (Batingsor) yang berpotensi melanda berbagai daerah termasuk Kalimantan Barat (Kalbar), Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan mendorong kesiapan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD). Kondisi saat ini, dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar, tiga daerah tidak memiliki stok CBPD.

Kepala Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, Muhammad Munsif mengungkapkan, melihat situasi bencana alam yang berpotensi terjadi, maka kesiapan pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki CBPD yang besar atau kuat menjadi sangat urgen dan relevan.

Pemprov, menurutnya, sangat mengapresiasi kabupaten/kota yang saat ini memiliki CBPD yang besar atau kuat. Tiga terbesar di antaranya Pemkab Sanggau yang memiliki cadangan sekitar 212 ton atau 118 persen dari target yang ditetapkan pusat. Lalu ada Kabupaten Mempawah sebanyak 101 ton atau 100 persen dari yang ditetapkan, dan Kota Pontianak memiliki stok 176 ton atau 71 persen dari target 247 ton yang ditetapkan.

Sebaliknya Pemprov kembali mendorong daerah kabupaten/kota lainnya yang masih minim memiliki CBPD. Agar segera dapat meningkatkan CBPD sesuai ketentuannya. Terutama untuk tiga kabupaten yang sama sekali tidak memiliki CBPD seperti Kota Singkawang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.

“Hingga saat ini (tiga daerah) stok CBPD-nya masih kosong alias nol. Daerah-daerah yang CBPD-nya rendah, tentu akan kesulitan merespon kerawanan pangan yang diakibatkan oleh bencana seperti yang terjadi belakangan ini di daerahnya,” ungkap Munsif, Rabu (20/1).

Mengenai CBPD ini diatur dalam Permentan Nomor 11 Tahun 2018 tentangPerhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Tiap daerahbaik provinsi, maupun kabupaten/kota diarahkan untuk meyiapkan CBPD masing-masing sesuai formula yang diatur dalam Permentan tersebut.

“Dengan regulasi tersebut, setiap kabupatn/kota maupun provinsi diarahkan untuk menyiapkan CBPP-nya sesuai proporsi jumlah penduduk dengan jumlah penduduk provinsi,” jelasnya.

Dalam konteks memperkuat ketahanan pangan masing-masing daerah, Pemprov Kalbar melaui Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan secara terus menerus mendorong dan memberikan semangat kepada pemerintah daerah. Agar dinas pangan masing-masing meningkatkan stok CBPD. Terutama yang volumenya masih sangat minim yakni berada di bawah 10 peresen dari target yang ditentukan. “Apalagi bila daerahnya termasuk wilayah rawan bencana alam,” katanya.

Beberapa daerah dengan posisi CBPD di bawah 10 persen antara lain, Kabupaten Ketapang, Landak, Kubu Raya dan Sambas. Stok CBPD riilnya berkisar antara tiga ton sampai 16 ton.

Sebagai gambaran umun, Munsif menjelaskan bila suatu kejadian bencana alam mengakibatkan potensi terjadinya kerawanan pangan bagi warga/masyarakat terdampak, maka negara atau pemerintah berkewajiban menyediakan dan menyalurkan bantuan pangan. Terutama beras, bagi warga korban bencana dan memastikan tidak ada di antara korban yang mengalami kelaparan.

“Dalam konteks tersebut daerah dengan stok CBPD yang kuat atau besar dapat diindikasikan punya ketahanan pangan yang kuat,” ucapnya.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, tiap jiwa,korban bencana berhak mendapatkan bantuan pangan sebanyak 400 gram per hari atau empat kilogram per 10 hari atau sama dengan 16 kilogram per Kepala Keluarga (KK) per 10 hari.

“Jadi seandainya suatu daerah hanya punya stok CBPD 10 ton maka warga korban terdampak bencana yang bisa di-cover atau dibantu kebutuhan pangan (beras) selama 10 hari ke depan hanya maxsimal 63 KK,” pungkasnya.(bar)