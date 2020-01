Tiket Stabil, CGM Diprediksi Lebih Ramai

PONTIANAK – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Natalia Karyawati memperkirakan arus wisatawan yang datang dalam rangka Cap Go Meh tahun ini akan lebih besar ketimbang tahun lalu. Pasalnya, harga tiket pesawat dari Jakarta dan kota lain ke Pontianak masih stabil dan tak setinggi tahun lalu. “Hal ini membuat minat dan kemampuan orang untuk berkunjung semakin besar,” ujarnya kepada Pontianak Post, kemarin.

Sementara itu, berdasarkan pemantauannya, pemesanan kamar hotel untuk periode Cap Go Meh sudah mulai ramai. “Paling ramai di Singkawang, dan kabarnya sudah hampir penuh kamar-kamar di sana. Bahkan homestay sudah ramai terpesan. Karena kamar sudah dipesan sejak setahun sebelumnya. Imbasnya, wisatawan memilih menginap di Pontianak. Tetapi nonton Cap Go Mehnya di Singkawang karena di sana ada festival tatungnya,” papar dia.

Menurutnya, pemerintah dan sejumlah stakeholder telah melakukan koordinasi untuk acara kelak. Cap Go Meh, kata dia, adalah satu diantara dua even dari Kabar yang masuk kalender even nasional. Namun Cap Go Meh Singkawang setiap tahun selalu mendatangkan tamu dalam jumlah besar. Tidak hanya dari dalam negeri melainkan luar negeri. “Karena CGM di Singkawang sudah terkenal dari dulu,” imbuhnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Yuliardi Qamal menyebut periode Imlek dan Cap Go Meh adalah momen ramai tamu untuk hotel. “Tetapi paling ramai tentu saja Cap Go Meh karena memang ada festival Cap Go Meh di Singkawang dan di Pontianak juga ada festival naga dan agenda lainnya. Di Singkawang hotel penuh, sehingga hotel di Pontianak juga terimbas,” ujarnya, kemarin.

Lanjut dia, tingkat penghunian kamar hotel di daerah itu terutama di Kota Pontianak dan Singkawang, akan meningkat di atas 50 persen. Dari laporan anggotanya, untuk Kota Singkawang pada saat Cap Go Meh kamar-kamar hotel sudah penuh alias okupans mencapai 100 persen. Sedangkan okupansi di Pontianak biasanya pada momen Cap Go Meh bisa mencapai 80 persen.