Tim E-Sports Kalbar Wakili Indonesia di Kejuaraan Internasional

Industri e-sport di Kalimantan Barat terus menjadi sorotan lantaran bertaburan bakat. Kalbar menjadi kiblat bagi tim-tim elit nasional untuk mendapatkan talenta atlet e-sports dari provinsi ini. Namun kini, tidak hanya pro-playet saja, tim e-sports Kalbar kini pun mulai unjuk gigi. Salah satunya divisi Mobile Legends Tim HFX ELITE PRO yang akan mewakili Indonesia ke turnamen internasional.

PANDEMI Covid-19 tak menghalangi mereka untuk menyabet gelar Juara PVP Dunia Games Open Championship Regional Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 16-22 November 2020 lalu. Kini tim ini bersiap membawa nama harus Indonesia ke kancah internasional. Kapten Tim HFX ELITE PRO, Vincent, menjelaskan, dengan ini tim HFX ELITE PRO berhak mewakili Indonesia untuk mengikuti playoff yang berisikan tim juara dari 8 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, India, Myanmar, Singapura dan Brunei Darussalam. Regional Play off sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020.

Kegigihan dan kedisiplinan adalah kunci dari perolehan hasil maksimal sehingga HFX ELITE PRO mampu menjuarai beberapa turnamen besar. “Kita latihan setiap hari minimal 6 jam, selalu rutin scrim dengan tim lain, review gameplay dari tim profesional dan rutin juga mengikuti kejuaraan besar maupun kecil, disanalah mental kita terbentuk” kata Kapten Tim HFX ELITE PRO, Vincent.

Awalnya tim HFX ELITE PRO adalah sebuah komunitas gamers pecinta game mobile legends seperti pada umumnya yang terbentuk Desember 2019 lalu. Seiring berjalannya waktu dalam kurun waktu 1 tahun, prestasi-prestasi dari turnamen online dan dan beberapa turnamen amatir berhasil dimenangkan. Berdasarkan prestasi yang sudah dicapai, komunitas ini mulai dilirik oleh sebuah perusahaan pialang yang cukup ternama di Indonesia, yaitu PT. HFX internasional berjangka.

Singkat cerita pada bulan Juni 2019, tim HFX ELITE PRO resmi menjadi tim Semi Profesional yang berdomisili di Pontianak. “Right time in the right place” kata Manager dari HFX ELITE PRO, Jimmy Wijaya ketika ditanya mengenai awal kerjasama dengan PT. HFX Internasional Berjangka. Jimmy Wijaya menjelaskan keadaan saat itu komunitas miliknya sedang naik-naiknya, dan sangat membutuhkan support yang lebih besar dari pihak luar. Beruntungnya di saat yang tepat, Jimmy Wijaya bersyukur bisa bertemu dengan Kepala Cabang PT. HFX INTERNASIONAL BERJANGKA Kalimantan Barat, Edwin yang merupakan temannya sejak sekolah dahulu, ucap beliau.

Tim HFX ELITE PRO juga telah menjuarai kejuaraan MyBorneo E-Force Invitational yang diikuti oleh 3 negara di Pulau Kalimantan, yaitu Indonesia, Malaysia dan brunei Darussalam pada bulan November lalu. Di kancah Nasional sendiri, Tim HFX ELITE PRO juga berhasil menjuarai Turnamen Piala Walikota Batu Jawa Timur yang diikuti 256 tim dari seluruh Indonesia pada bulan September lalu.

Owner HFX ELITE PRO, Sutopo Widodo tak mau berpuas diri. Dia menyebut pencapaian tersebut hanyalah permulaan. “Kita masih banyak PR dan level-level diatas yang harus terus kita kejar dan kita capai. Jangan Lupa Selalu Berdoa & Terus Bersemangat!,” ucapnya. Sutopo juga berharap suatu saat nanti Tim HFX ELITE PRO ini bisa Menuju Liga Profesional seperti MPL dan MDL dan Menjadi salah satu team esport terbesar dan terkuat di Indonesia maupun Internasional. (ars/zan)