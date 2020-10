Tjhai Chui Mie Raih The Best Inovative Figure 2020

SINGKAWANG – Wali Kota (Wako) Singkawang Tjhai Chui Mie menerima penghargaan The Best Inovative Figure 2020 sebagai pemimpin visioner pembawa perubahan untuk Indonesia Maju. Penghargaan tersebut diterima Wako dalam Indonesian The Best Innovative Figures and Potensial Destination Awards yang diselenggarakan Seven Media Asia di Harris Hotel and Residences Sunset Road, Bali, Jumat (23/10) malam.

Diawali dengan jamuan makan, para kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota disuguhkan Tari Topeng Tua, yang dipercayai memiliki nilai sakral luar biasa dalam masyarakat Bali. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, acara berlangsung meraih dengan lenggangan perpaduan lampu khas acara ajang penghargaan. Mark Reed dari Seven Media Asia mengatakan penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin (leaders) terbaik yang meliputi berbagai sektor antara lain kepala daerah (pemerintahan) perusahaan (swasta), badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, pemimpin perempuan, legislatif, pendidikan, serta kalangan Profesional terbaik di Indonesia. Dasar pemberian penghargaan ini dilakukan mereka atas pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan, serta cara innovative dalam mewujudkan Indonesia Maju.

“Kami senang telah memperluas program bergengsi ini baik secara nasional maupun internasional untuk peraih penghargaan meliputi leadership, education, impact, marketing and innovation di tingkat nasional dan internasional yang di persembahkan oleh Seven Media Asia,” ungkapnya.

Proses pemilihan Indonesia The Best Innovative Figures Award 2020 dijelaskan dia melalui penilaian kualitatif atas hasil kinerja yang telah dicapai dan menetapkan standar yang tinggi kepada penerimaan penghargaan terpilih. Hal tersebut, menurutnya, mencakup quality performance, responsibility, dan attractiveness, dengan atribut pengukuran layanan inovatif dan berkualitas, tata kelola atau manajemen yang baik, mampu berkembang dengan mengikuti perubahan serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo, ajang apresiasi ini diberikan kepada para insan atau tokoh yang berasal dari berbagai latar belakang. Sebut saja pemerintahan, parlemen, pendidikan, bisnis, dan profesional yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan menuju tercapainya Indonesia Maju. Maksud dan tujuan diselenggarakannya event ini oleh Seven Media Asia yang bekerja sama dengan Asia Global Council, selain memberikan penghargaan juga untuk memberikan motivasi kepada para pemimpin di berbagai sektor agar lebih concern terhadap percepatan dalam mencapai Indonesia Maju. Event ini telah mendapat sambutan sangat positif dari para insan dan tokoh pemimpin dari berbagai penjuru Indonesia. Realita terpuruknya dunia pariwisata saat ini, yang diakibatkan pandemi Covid-19, juga menjadi perhatian Seven Media Asia. Sehingga diperlukan upaya untuk Kebangkitan Pesona Pariwisata

Indonesia. Dalam pelaksanaan event yang mulia ini, juga mengusung sub tema Indonesian The Most Potensial Destination Award 2020. Semua daerah yang memiliki potensi destinasi pariwisata mendapat kesempatan untuk menampilkan berbagai ragam destinasi unggulan yang meliputi wisata alam, budaya, sejarah, religi, maupun wisata buatan. Saat ini sub tema tersebut dalam proses pengenalan, dan telah mendapat respon positif dari beberapa daerah.

Selain Wako Tjhai Chui Mie, ada sejumlah kepala daerah mulai Gubernur hingga Bupati yang mendapat penghargaan seperti Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Bupati Puncak Willem Wandik, Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur, Wali Kota Sibolga M Syarif Hutauruk, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Usai menerima penghargaan, Wako menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Puji syukur atas kasih karunia-Nya, malam hari ini saya selaku Wali Kota menerima penghargaan ini,” kata dia.

Penghargaan ini, diungkapkan dia, merupakan wujud nyata atas dedikasi dan kerja keras jajaran Pemkot Singkawang, Forkopimda, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kota Singkawang.

“Pertama kali Bagian Humas dan Protoler datang ke saya dan menyampaikan bahwa penerima penghargaan dari Seven Media Asia, saya bersyukur. Ini merupakan kado spesial saat kita tengah memperingati

HUT Pemkot Singkawang yang ke-19,” katanya.

Wako mengatakan bahwa pihaknya kini tengah merealisasikan pembangunan bandara. Realisasi Bandara Singkawang diwujudkan mereka dengan bakal membangun runway yang pengaggarannya melalui APBN. Sedangkan fasilitas dan infratruktur lainnya, mereka tetap menggunakan skema KPBU bersama pihak swasta atau calon investor, termasuk akses bandara. Selain itu ada juga pembangunan pasar dan infrastuktur lainnya dilakukan mereka.

Bahkan saat pandemi ini, kata dia, guna percepatan penanggulangan Covid-19, Pemkot mengajukan ke Pemerintah Pusat maupun swasta untuk mengadakan mobile PCR serta pembangunan laboratorium PCR itu sendiri. “Semoga terealisasi karena ini juga penting bagi masyarakat Singkawang. Saya berharap kita tetap kompak, solid, guna mensukseskan visi dan misi Singkawang Hebat,” ungkapnya. (har)