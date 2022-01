Tutup Akhir Tahun dengan Tanam Pohon

PONTIANAK – Menutup akhir tahun 2021, sejumlah pihak menggelar aksi penanaman pohon di Kalimantan Barat. Gerakan menanam pohon yang merupakan bagian implementasi dari project Trees-on-Farms (TonF) di Kalimantan Barat yang di lakukan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) dan didanai oleh International Climate Initiative (IKI), German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU).

Total hampir 10.000 bibit pohon ditanam adalam kegiatan yang diinisiasi oleh CIFOR, didukung oleh Hotel Mercure & Ibis Pontianak City Center, serta dikoordinasi oleh Tim 12. bersama dengan BPDASHL Kapuas yang dipimpin oleh Remran menyediakan bibit gratis yang dikelola di Persemaian Permanen Sungai Selamat (PPSS) yang berada di Jalan Kebangkitan Nasional, nomor 2, Siantan, Pontianak Utara.

“Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat lokal untuk menanam pohon dilahan mereka untuk diambil hasilnya dan untuk jangka panjang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati di lahan pertanian,” ujar Chatarina Pancer Istiyani, seorang inisiator aksi.

Untuk mendapatkan bibit gratis, para pemohon bibit dari Sanggau ini pihaknya dan Tim 12 membantu mereview surat permohonan dan mengkomunikasikannya dengan pihak BPDASHL Kapuas. Kegiatan Gerakan Penanaman Pohon di Kalimantan Barat ini diawali pada Kamis (30/12) dengan penyerahan bibit untuk diserahkan kepada para penerima bibit yang berasal dari 7 daerah yang terdapat di Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, pada tanggal Jumat (31/12).

Gerakan Penanaman Pohon dilakukan di Dusun Seloon, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau yang dihadiri Perwakilan CIFOR, Manajemen dan Staff Hotel Mercure & ibis Pontianak City Center, tim 12 yang disambut oleh pemilik lahan penanaman yaitu Bapak Winokus di kediamannya, hadir pula perwakilan dari Kantor Camat Bapak Yulianus, perwakilan dari Kamtibmnas, Ketua Pemuda Desa Pusat Damai, Edmund beserta Kepala Pemuda dusun setempat.

Riganda Togatorop, General Manager Mercure & ibis Pontianak City Center menuturkan, gerakan menanam pohon ini merupakan program yang sejalan dengan prinsip pihaknya. “Aksi ini diimplementasikan oleh Hotel Mercure & ibis Pontianak City Center dengan berkomitmen untuk terus peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai bagian dari program Acting Here Planet 21,” imbuh dia.

Gerakan Penanaman Pohon di Kalimantan Barat ini juga mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalbar yang dipimpin oleh Prof Dr Gusti Hardiansyah. (ars)