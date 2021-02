UNU Inisiasi Kerjasama Pengabdian Masyarakat di Sektor Tambang

PONTIANAK – Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat bersama Balitbang Kalbar, STIKIP Melawi, Produk Geografi Untan, IAGI Kalbar, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Kalbar dan sejumlah perusahaan tambang menandatangani kerjasama terkait aktivitas pengabdian masyarakat, Rabu (10/2) kemarin. Rektor UNU Kalbar, Rachmat Sahputra mengatakan, MoU ini menjadi awal kerja nyata yang membuahkan hasil. “Sebelumnya kita sudah mulai dengan Perhapi dan Pemda untuk menbuat desa wisata tambang di Peniraman dari Bekas tambang batu. Sedangkan di Melawi juga akan diadakan desa wisata juga,” ujarnya.

Dia mengatakan ditengah situasi saat ini adanya wabah virus Covid-19, membangung networking yang kuat sangat diperlukan. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Balitbang Kalbar ikut terlibat dalam mensukses Program Kampus Merdeka dengan melakukan Kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi di Kalbar.

Kepala Balitbang Kalbar, Herkulana mengatakan bahwa Balitbang Kalbar taken Mou bersama UNU Kalbar dan Fakultas FKIP jurusan Studi Geografi.. Kami hari ini sudah melakukan kerjasama dengan UNU dan Fakultas FKIP Untan jurusan Studi Geografi. Bahkan mereka sudah mengirimkan 3 mahasiswa Jurusan Geografi ke Litbang Provinsi,” ujarnya.

Para mahasiswa ini tidak hanya melakukan pembelajaran di Kampus. tapi mereka juga melakukan pengembangan pengetahuan di Litbang Provisini. “Kemudian kita akan sama-sama turun kelapangan untuk belajar secara mandiri untuk melakukan desiminasi, sosialisasi hasil Litbang ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu apa yang kita lakukan selama ini,” ujarnya.

Selain itu, dikatakannya kerjasama kali ini juga untuk mendukung Kebijakan Gubernur Kalbar dalam upaya peningkatan IPM. “Kita bisa mulai pada perekonomian dan pembenahan data. Kebetulan Litbang Kalbar memiliki Khatulistiwa one map, disini kita bisa perlihatkan data berbasis geospasial,” ujarnya.

Data tersebut nantinya akan dilengkapi dengan by name by adres, sehingga apa yang diminta oleh Gubernur Kalbar bisa disinkronkan ke Diskominfo Kalbar. Selain itu, Litbang Kalbar juga bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Sambas dan Sanggau yang sudah melakukan data geospasial berbasis by name by adress. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Provinsi Kalbar, Sigit mengatakan bahwa pada periode 2020 – 2023 Perhapi Kalbar mempunyai agenda utama untuk membantu pendidikan, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM Kalbar.

Kemudian yang kedua adalah dalam rangka membuat atau membantu perusahaan dalam membuat program pemberdayaan kepada masyarakat sekitar. “Dari agenda utama itu kita paling mudah dalam membantu meningkatkan program Pak Gubernur dalam peningkatakan IPM melalui pendidikan dan keterampilan yang menjadi program kita kedepan,” ujarnya.

Kerjasama kali ini juga menjadi pilot project dalam rangka meningkatkan SDM Kalbar yang akan bergulir kepada pelaku usaha lain yang ada di Kalbar dengan melibatkan perguruan tinggi. “Kami berharap menjadi pemicu, sehingga perguruan tinggi lainnya akan mengikuti. Sehingga kita bisa ikut mendukung program pemerintah,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa sejauh ini PERHAPI Kalbar sudah bekerjasama dengan UNU Kalbar, STKIP Melawi, UPB Pontianak. (ars)