Usung 3 Program, Duta GenRe Putra Kalimantan Barat Tahun 2020 Bahas Kesehatan Mental Remaja

PONTIANAK – Diki Wahyudi, remaja kelahiran Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berhasil keluar menjadi Juara Pertama Duta GenRe Putra Kalimantan Barat Tahun 2020. Bertempat tinggal jauh dari ibu kota provinsi, Diki sapaan akrabnya mampu bersaing di ajang pemilihan Duta GenRe Kalimantan Barat Tahun 2020 dengan mengusung 3 program utama.

Dengan keluar sebagai juara 1 Duta GenRe Putra Kalimantan Barat, Diki berhak mewakili Kalimantan Barat di Pemilihan Duta GenRe Indonesia Tahun 2020. Dengan mengusung 3 program utama, berupa GenRe Media, Ruang Bercerita serta Remaja dan Mentalnya. Fokus dari ketiga program ini adalah bagaimana remaja dapat terpapar substansi GenRe melalui media sosial dan pendekatan bercerita serta membangun kesadaran para remaja mengenai kesehatan mentalnya, terutama di tengah pandemic covid-19 yang masih melanda.

“Karna bagi saya, sesuai kampanye yangsaya lakukan, ketiga program ini adalah Langkah sederhana yang nyatadan tepat dilakukan untuk mencapai tujuan kampanye atau tagline yang saya usung, yaitu In Diversity We Are One,” ujar Diki, ketika ditanya alas an mengapa mengusung ketiga program tersebut.

Program yang mengusung Tagline In Diversity We Are One ini, telah dilaksanakan sejak jauh sebelum Diki terpilih sebagai Duta GenRe Kabupaten Sintang.Hingga saat ini sudah banyak remaja yang terpapar substansi dari program yang Diki jalankan. Melalui program ini, Diki berharap seluruh remaja dapat merencanakan masa depannya dengan baik, dengan melaksanakan 5 transisi kehidupan remaja dan paham akan peran dan fungsinya bagi masa depan Indonesia.

Dengan meningkatkan kesadaran para remaja mengenai kesehatan mentalnya, karna bagi dirinya setiap remaja itu penting untuk mengetahu bagiaman keadaan mentalnya saat ini, terrutama dalam menghadapiberbagai tantangan dan perubahan di era pandemic covid-19 dan menuju masa transisi kenormalan baru.

“Tantangan terbesar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Duta GenRe Putra Kalimantan barat Tahun 2020 bagi saya adalah, ketika saya tidak bisa berinteraksi langsung ke lapangan dan menginspirasi secara tatap muka dengan teman-teman remaja yang ada di daerah, namun hal ini tidak membuat saya kecil hati karena untuk berkontribusi tidak harus dengan bertemu tapi juga bisa dengan memanfaatk percepatan sebaran informasi melalui media online,” ungkap Diki ketntangan apa yang dihadapinya.

“Program ini akan Diki sebarkan keseluruh remaja yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sintang dan semoga saja “virus kebaikan” ini dapat disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia, agar tercipta remaja yang mampu menjadi tulang punggung masa depam keluarga Indonesia,” ungkapnya.(iza)