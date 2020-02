Warga Serawai Nikmati Air Bersih

SINTANG-Memerlukan jarak tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan Bupati dan rombongan menggunakan speedboat 15 pk menyusuri Sungai Tekungai, berangkat dari ibu Kota Kecamatan Serawai pukul 08.00 wib dan sampai di desa Panekasan pukul 09.30 wib.

Setibanya di desa yang terletak di aliran sungai Tekungai ini, Bupati dan rombongan di sambut oleh warga setempat, kemudian istirahat sejenak. Usai istirahat Bupati langsung menuju ke lokasi acara peresmian di Halaman Kantor Desa Panekasan, Kecamatan Serawai, kemarin.

Kunjungan kerja Bupati Sintang ini ke Kecamatan Serawai. Terkait dengan peresmian sarana dan prasarana air minum pedesaan di Desa Panekasan, Kecamatan Serawai. “Ini lah bentuk pembangunan dari pinggiran yang di canangkan pemerintah,” ucap bupati usai peresmian.

Adanya sarana dan prasarana air minum pedesaan ini, kata Jarot sangat penting keberadaanya bagi masyarakat desa panekasan khususnya, karena bisa membantu kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang bisa gunakan untuk masak, mandi dan cuci.

“Pedalaman-pedalaman kita bangun, yang penting kuncinya komunikasi, inilah bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah dan jajaran pemerintah desa atau masyarakat, masyarakat mengajukan ke pemerintah, maka akan di bangun,” kata Jarot.

Untuk itulah, Jarot meminta fasilitas yang telah di resmikan ini harus di jaga bersama-sama agar kedepannya tidak terjadi kendala apapun dalam pendistribusian kerumah rumah warga setempat. “Kalau nanti-nanti ada masalah airnya, masyarakat bisa komunukasikan dengan pemerintah desa, sehingga bisa diatasi,” pungkas Jarot.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kab. Sintang Zulkarnaen mengatakan, pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Pedesaan ini bersumber dari DAK Affirmasi tahun anggaran 2019 dengan jumlah total Rp. 439.453.300,-, dengan rincian pembangunan sebagai berikut, yakni Pembangunan Bronkaptering, pemasangan pipa, dengan jumlah pipa yang terpasang 2.898 meter dan pemasangan sambungan rumah (SR).

“Pipa GIP 6 in panjang 12 meter, pipa HDP panjang 120 meter, pipa PVC 6 in panjang 48 meter, pipa PVC 4 in panjang 150 meter, pipa PVC 3 in panjang 390 meter dan pipa PVC 2 in panjang 2.178 meter,” jelas Zulkarnaen.

Zulkarnaen pun meminta masyarakat setempat bisa menjaga fasilitas yang sudah dibangun ini agar terus memberikan manfaat bagi kebutuhan air masyarakat. (fds)