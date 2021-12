Waspada Delmicron, Varian Gabungan Delta dan Omicron, Bahayakah?

Akhir tahun 2021, dunia dibuat khawatir dengan munculnya Covid-19 varian Omicron. Ini adalah varian baru dari Coronavirus dengan sejumlah besar mutasi. Meski begitu, varian Delta sebelum Omicron ternyata belum sepenuhnya hilang. Justru para ahli menengarai kemungkinan kedua ini bergabung menjadi varian Delmicron.

Di tengah meningkatnya kasus, istilah baru ‘Delmicron’ menjadi viral. Delmicron telah digunakan oleh beberapa tenaga medis untuk menunjukkan kombinasi varian Delta dan Omicron seperti dilansir dari Wio News, Senin (27/12).

“Delmicron, lonjakan kembar Delta dan Omicron, di Eropa dan AS telah menyebabkan tsunami kecil,” kata Ahli Kesehatan dr. Shashank Joshi seperti dikutip oleh surat kabar India, The Times Of India.

Apakah ‘Delmicron’ varian baru?

Tidak, ‘Delmicron’ bukanlah varian atau mutasi baru. Sang dokter mengatakan bahwa ‘Delmicron’ adalah kombinasi dari lonjakan protein dari kedua Delta dan Omicron.

Data awal varian Omicron menunjukkan bisa lebih tahan terhadap vaksin dan lebih menular daripada varian Delta. Negara-negara di seluruh dunia telah mulai menyarankan agar tidak bepergian ke luar negeri.

Baru-baru ini, Kepala Petugas Medis Moderna Paul Burton mengatakan ‘pasti’ mungkin Omicron dan Delta dapat bekerja sama atau bergabung menciptakan ketegangan yang lebih berbahaya. Pernyataannya muncul ketika dia berbicara dengan komite sains dan teknologi Parlemen Inggris minggu ini.

Seorang ahli mengatakan bahwa ada kemungkinan Delta dan Omicron dapat bertukar gen dan memicu varian, yang bahkan lebih mematikan. Peristiwa ini secara ilmiah disebut ‘peristiwa rekombinasi’.

Decara global, para ilmuwan mempertimbangkan varian baru dan setelah pemeriksaan awal, mereka mengindikasikan bahwa Omicron adalah varian Covid-19 yang paling mengkhawatirkan sejak Delta karena tingkat penularannya yang tinggi. Setelah pertama kali terdeteksi bulan lalu, Omicron dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan Inggris muncul sebagai salah satu negara yang paling terpukul bersama dengan Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belgia.

Inggris pada hari Jumat (24 Desember) mengumumkan rekor jumlah kasus virus baru yang diisi oleh varian Omicron. Pemerintah melaporkan 122.186 kasus baru dalam 24 jam terakhir, lebih dari 2.000 lebih tinggi dari angka Kamis.

Di Eropa, Prancis juga mencatat rekor infeksi virus corona harian baru pada Jumat (24 Desember), dengan mencatat 94.124 kasus selama 24 jam, angka tertinggi sejak dimulainya pandemi virus Korona.

Sesuai laporan AFP pada 24 Desember, jumlah kasus Covid-19 meningkat hampir seperlima di seluruh dunia minggu ini. Tren baru-baru ini dan peningkatan tajam dalam jumlah kasus sebagian besar didorong oleh Omicron yang merupakan ‘varian yang menjadi perhatian’ atau VOC.