Wood Pemain NBA Ketiga yang Postif

DETROIT, -Satu lagi pemain NBA dinyatakan positif terjangkit covid-19. Dia adalah power forward Detroit Pistons Christian Wood. Pemain 24 tahun ini menjadi bintang NBA ketiga yang dipastikan tertular virus tersebut. Dua pemain yang lebih dulu dinyatakan positif adalah Rudy Gobert dan Donovan Mitchell yang sama-sama skuad Utah Jazz.

Pistons kemarin mengeluarkan rilis resmi terkait kasus ini. Tapi mereka tidak menyebut siapa pemain yang dimaksud. Sumber USA Today di internal Pistons yang tidak mau disebutkan namanya mematikan bahwa pemain yang dimaksud adalah Wood.

“Seorang pemain Detroit Pistons yang sudah dalam pengawasan tim medis dan melakukan isolasi mandiri sejak Rabu malam telah dinyatakan positif mengidap COVID-19,” tulis Pistons dalam rilis resmi dilansir USA Today.

“Saat ini kami telah berkoordinasi intensif dengan dinas kesehatan setempat dan juga pemerintah negara bagian. Namun, yang bersangkutan masih akan menjalani isolasi di bawah tim medis kami sendiri,” tambah Pistons di rilis yang sama.

Wood disinyalir terpapar virus tersebut dari Gobert. Senin lalu (9/3) Pistons meladeni Utah Jazz yang bertandang ke Little Caesars Arena, Detroit. Di laga tersebut, menurut data Second Spectrum, keduanya terlibat duel one on one mencapai 63 kali.

Data NBA.com/stats juga menyebutkan, jika ditotal Wood dan Gobert terlibat kontak fisik selama 10 menit sepanjang pertandingan. Sebagai sesama big man, duel fisik di paint area antara keduanya memang sangat intens.

Bahkan, saat pertandingan tersisa 5 menit 51 detik, Wood dan Gobert juga sempat berkonfrontasi yang melibatkan satu pemain Pistons lain yakni Bruce Brown. Gara-gara kejadian itu Gobert dan Brown mendapat hukuman technical foul.

Terpaparnya Wood ini sekaligus menguatkan kemungkinan NBA tidak hanya berhenti dalam 30 hari ke depan. Bahkan sejak awal commissioner NBA Adam Silver sudah memunculkan opsi NBA musim ini harus diakhiri sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Kasus Wood ini membuka kemungkinan ada pemain-pemain NBA lain yang juga sudah terjangkit namun belum ketahuan. Setelah bertanding melawan Jazz, Wood masih tampil saat Pistons berhadapan dengan New York Knicks dan Philadelphia 76ers.

Selain Pistons, seluruh anggota tim yang bertanding melawan Jazz dalam dua minggu terakhir juga telah diwajibkan untuk menjalani tes. Tim-tim tersebut adalah Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Cerltics, dan Toronto Raptors. Sejauh ini baru Raptors yang mengumumkan secara resmi bahwa hasil tes anggota tim mereka secara keseluruhan negatif. (irr)