WR 155 Cocok di Area Kebun Sawit Kalbar

Yamaha Luncurkan Tiga Motor di Kalbar

PONTIANAK Yamaha memperkenalkan tiga produk anyarnya bagi warga Kalbar. Motor baru tersebut yakni All New Nmax, WR 155, dan XSR 155. Banyak fitur menarik dan canggih yang dihadirkan oleh Yamaha pada tiga produknya kali ini.

Produk baru tersebut diperkenalkan kepada awak media pada Kamis (5/4), di Aneka Pavilion Pontianak. Terutama All New Nmax, ini merupakan motor pertama di Indonesia yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Dengan adanya fitur tersebut, semakin memudahkan pengendara untuk mengecek kondisi motor.

Seperti jika ada kerusakan atau semacamnya, motor tersebut bisa langsung mengirim notifikasi ke smartphone. Seperti kapan waktu servis, kapan oli harus diganti dan lain sebagainya.

“Ini memudahkan bagi pengendara untuk mengecek motor ini. Selain itu jika ada telpon atau pesan yang masuk di handphone kita, bisa langsung ada pemberitahuan di monitor motor All New Nmax ini,” kata Kepala Divisi Servis, Racing & Komunitas Yamaha Kalbar, Fendi.

Sementara untuk motor XSR 155, Yamaha memberikan sentuhan tampilan klasik modern. Ini diwujudkan melalui beberapa sentuhan di berbagai sektor. Mulai dari model tangki drip-shaped yang mampu mendukung kenyamanan saat berkendara, penggunaan jok single seat dengan desain klasik yang stylish. Lalu desain lampu depan dan belakang yang berbentuk bulat dengan teknologi LED moderen, hingga keberadaan full LCD digital speedometer bergaya retro yang telah dilengkapi dengan multi information display (MID).

Sementara pada bagian kaki-kaki, All New XSR 155 sudah mengadopsi suspensi up side down (USD) yang tidak hanya memberikan kesan gagah pada motor namun turut meningkatkan handling saat berkendara.

Sedangkan di motor WR 155, Yamaha menghadirkan motor bertipe trabas, yang mana sangat cocok di jalanan Kalimantan Barat. “Untuk pasar motor ini sangat besar, apalagi di area sawit di Kalbar motor ini sangat cocok,” kata Fendi.

“Ini juga menjadi tugas kita di divisi marketing untuk memasarkan tiga motor sekaligus. Namun kita optimis karena masing-masing punya pasarnya. Tak hanya itu, saat ini motor juga sudah menjadi hobi, seperti adanya komunitas,” pungkasnya. (var)