Wuling Experience Weekend Cheer Up Indonesia Hadir di Pontianak

READ NEXT

Share on

Share on

Mulai dari Cheer Up Donation, Beragam Lini Produk, dan Promo Menarik bagi Masyarakat Kalbar

PONTIANAK – Wuling Motors (Wuling) berkolaborasi dengan PT Arista Jaya Lestari menggelar Wuling Experience Weekend bertajuk Cheer Up Indonesia di A Yani Mega Mal, Pontianak, (21-22/11). Wuling membawa lini produk lengkap mulai dari seri Confero, Cortez, hingga Almaz dan memberi kesempatan kepada pengunjung merasakan pengalaman berkendara bersama produk Wuling.

Selain itu, tersedia promo khusus dan pengunjung bisa berpartisipasi dalam Cheer Up Donation.“Di Wuling Experience Weekend kali ini, sejalan dengan tema Cheer Up Indonesia, kami ingin memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk memiliki produk Wuling lewat berbagai promo khusus. Pengunjung juga dapat melihat langsung, merasakan sensasi berkendara bersama produk Wuling, serta mengambil bagian dalam Cheer Up Donation,” jelas Bob Morgan, Sales Area Manager Kalimantan Wuling Motors.

Wuling menampilkan kedua produk MPVnya dalam acara ini, salah satunya adalah Conferoseries. Produk yang mengusung tagline ‘The Real Spacious Family MPV’ini didukung mesin bensin berkonfigurasi 4 silinder 1.500cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 107 HP serta torsi 142 Nm.

Seri Confero juga dibekali dengan beragam fitur yang beragam mulai dari TPMS, Rear Parking Camera, sampai dengan USB Charging di semua baris kursi. Kemudian, pengaplikasian nuansa Black Ambience With Red Stitches dan aksen Red Carbon Style pada panel pintu dan head unit, serta opsi konfigurasi bangku 7 seater dan 8 seater.

Hadir pula Cortez CT series yang berada pada segmen medium MPV. Wuling Cortez CT yang mengusung tagline ‘The New Advanced MPV’ ini mengusung mesin turbo berkapasitas 1.500 cc dengan pilihan transmisi CVT dan manual 6-percepatan serta dilengkapi berbagai fasilitas yang modern yakni classy electric sun roof, advanced 8” Entertainment system with navigation, keyless entry, start-stop button hingga peranti fitur keselamatan yang lengkap.

Mobil ini juga menawarkan kenyamanan layaknya sebuah mobil keluarga modern dengan ruang kabin lega dan 7-seater captain seat. Kemudian, Wuling juga menghadirkan Almaz. Produk dengan tagline ‘Drive Unlimited Way’ ini mengusung mesin turbo1.500 cc yang bertenaga maksimal 140 HP serta torsi 250 Nm.

Mesin bertenaga tersebut dipadukan dengan transmisi CVTyang halus dan responsif sertapilihan transmisi manual6-percepatan. Smart Technology SUV Wuling ini juga dilengkapi dengan Wuling Indonesian Command (WIND) yang merupakan fasilitas voice command canggih berbahasa Indonesia untuk mengatur berbagai fitur kendaraan. Medium SUV Wuling ini juga sudah dua kali memperoleh predikat Car of The Year pada 2019 lalu dan beberapa penghargaan untuk inovasi perintah suara berbahasa Indonesia.

Beragam promo menarik juga dihadirkan bagi para pelanggan, mulai dari gratis biaya perawatan berkala selama 4 tahun/50.000 km, lalu konsumen yang melakukan transaksi saat event berlangsung akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp5.000.000. Bagi konsumen yang menggunakan Wuling Finance memperoleh gratis asuransi selama masa tenor atau bunga cicilan selama 12 bulan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. (*/r)