Zetizen 4th Anniversary

Empat Tahun Perjalanan

BERGILIR ganti pegiat di balik lembar, yang patah tumbuh yang hilang berganti, seperti pada lagu Banda Neira. Semua tetap dalam porsi masing-masing, mengantar Zetizen pada empat tahun perjalanan penuh kejutan dan pembelajaran. Zetizen bersama seluruh support system-nya ingin merayakan empat tahun perjalanan. nggak dengan party besar-besaran, cukup seikhlas doa yang diharapkan.

Hari-hari berhadap visi, misi dan ambisi demi segala yang lebih baik lagi. Berkutat dengan tema, materi dan mencari narasumber sana-sini. Lanjut dalam proses produksi, penyuntingan dan tata letak tulisan. Berakhir pada cetakan halaman dalam koran Pontianak Post serta beberapa yang hadir di laman media online. Konten dan tata wajah jadi fokus utama. Kami berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan konten yang dekat dengan generasi Z dan tata wajah yang interaktif.

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah sehat dan kemampuan yang diberi pada kami yang terlibat di balik perjalanan empat tahun ini. Zetizen Pontianak Post akan selalu membutuhkan dukungan, kritik dan saran demi sesuatu yang lebih baik. Semoga kami selalu memberikan dan menghasilkan yang terbaik. Temani kami sampai perayaan-perayaan tahun depan dan seterusnya, ya Sobat Z!

Konten Favorit

Menginjak usia empat tahun, sudah banyak cerita yang hadir menemani. Konten jadi poin penting, nih. Konten yang menarik, up-to-date, edukatif, ringan namun berisi jadi pilihan. Mulai dari isu-isu yang sedang viral, music and movie, love life, game and anime, career coach, science and techno, cooking, fashion and beauty dan komunitas dihadirkan.

“Banyak banget yang aku suka, salah satunya ketika Zetizen nge-breakdown isu-isu yang sedang viral dan edisi komunitas. Konten tersebut memberikan informasi terkini, menginspirasi dan bisa jadi tolak ukur untuk diri sendiri,” ujar Rhandi Seftiady, mahasiswa Universitas Panca Bhakti.

Sementara konten fashion and beauty menjadi favorit Sukma Wulandari. Ketertarikannya akan konten tersebut mungkin bisa mewakili suara para remaja putri yang tak lepas dari penampilan. “Kehadiran konten tersebut menambah pengetahuan tentang mode, kecantikan dan perawatan diri” ujar mahasiswi Polnep tersebut.

Anak muda tak lepas dari hobi nonton. Mengerti akan kondisi tersebut Zetizen rutin membahas edisi movie. Seperti Syarif Abid Haikal, siswa SMAN 4 Pontianak ini paling senang dengan konten ulasan film. “Zetizen tahu sekali film yang sedang digandrungi remaja, ulasannya dari sudut pandang anak muda, nggak berat dan nggak kasi spoiler,’ jelas Abid. Bagi Abid kehadiran platform anak muda ini sangat spesial, generasi Z jadi punya bacaan yang ditunggu dengan berbagai konten yang difavoritkan. (mya/elv)

Instagram: @zetizenpontianak

Email: zetizenpontianak@gmail.com

Homebase: Graha Pena Pontianak Post Lt 5, Jalan Gajah Mada No.2-4 Pontianak